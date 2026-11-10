ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce se schimbă în politica lui Donald Trump după pierderea Camerei Reprezentanților și a Senatului?

„Tsunamiul albastru este o sancțiune dură pentru Donald Trump. Va avea mai puțină libertate în politica internă, dar tocmai de aceea ar putea deveni și mai imprevizibil în politica externă", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru observă: „Mai degrabă decât un val de entuziasm pentru democrați, am văzut un val al nemulțumirii față de Trump. Un vot împotriva lui, nu neapărat unul pentru Partidul Democrat."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Rezultate surprinzătoare sau nu în Statele Unite? Probabil, cu siguranță nu la acest nivel. Donald Trump pierde și partidul dânsului pierde și Camera Reprezentanților, și Senatul în urma alegerilor la jumătate de termen.

Ce se va schimba în politica lui Donald Trump, Florin?

Florin Negruțiu: Rezultatele din Statele Unite sunt într-adevăr surprinzătoare, nu atât prin victoria Partidului Democrat, cât prin amploarea valului albastru. „Blunamiului", da, tsunamiul albastru care a măturat statele americane de la est la vest și de la sud la nord.

Sunt state unde democrații nu mai câștigaseră de zeci de ani, nu-și mai trimiseseră senatorii în Congres din 1932, de pildă, în Texas din 1988.

Deci sunt lovituri foarte dure pentru Partidul Republican, niște fiefuri unde aveau control absolut.

Și asta i se datorează lui Donald Trump, pentru că, indiferent de ce spune Trump, el a fost pe buletinul de vot în majoritatea circumscripțiilor.

Oamenii au dat o sancțiune, au dat de pământ cu Donald Trump și cu politica lui.

Prin urmare, este un vot de blam și toată lumea se întreabă acum cum se va replia Donald Trump, ce va face în continuare.

Mai are doi ani. Nu va putea fi suspendat, pentru că ai nevoie de două treimi din Senat pentru asta, dar va fi împiedicat, i se va pune talpă în foarte multe dintre inițiativele lui interne, domestice.

Unde însă este foarte instabil și, prin urmare, periculos Donald Trump este politica externă. Este principala lui armă, politica externă, și va putea, chiar pe fondul acestei înfrângeri interne, să-și exercite cu și mai mare forță această armă, această atribuție în politica externă.

Noi resimțim mult mai acut decât americanii personalitatea lui Donald Trump.

Cine își imagina acum câțiva ani că America va fi aliatul lui Vladimir Putin în fața europenilor?

Prin urmare, rămâne cum am stabilit. Este un război al nervilor, este un război al așteptării și vom vedea cum va rezolva America această situație.

Pentru că americanii l-au dat pe Donald Trump. America trebuie să-și rezolve prin alegerile democratice această problemă.

Claudiu Pândaru: I s-a spus val albastru. Realitatea este că mai degrabă este un val al nemulțumirii care se varsă peste Donald Trump.

Candidații democrați sau Partidul Democrat nu cred că e foarte relaxat. Nu a electrizat alegătorii și nu i-a dus la vot pentru a-i susține pe ei.

A fost un vot de blam, un vot dat împotriva lui Trump, cu mici excepții, pentru că au fost și candidați democrați care au atras publicul, care au reușit să ridice mulțimea.