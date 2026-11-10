Live TV

ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce se schimbă în politica lui Donald Trump după pierderea Camerei Reprezentanților și a Senatului?

Data publicării:
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Tsunamiul albastru este o sancțiune dură pentru Donald Trump. Va avea mai puțină libertate în politica internă, dar tocmai de aceea ar putea deveni și mai imprevizibil în politica externă", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru observă: „Mai degrabă decât un val de entuziasm pentru democrați, am văzut un val al nemulțumirii față de Trump. Un vot împotriva lui, nu neapărat unul pentru Partidul Democrat."

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Rezultate surprinzătoare sau nu în Statele Unite? Probabil, cu siguranță nu la acest nivel. Donald Trump pierde și partidul dânsului pierde și Camera Reprezentanților, și Senatul în urma alegerilor la jumătate de termen.

Ce se va schimba în politica lui Donald Trump, Florin?

Florin Negruțiu: Rezultatele din Statele Unite sunt într-adevăr surprinzătoare, nu atât prin victoria Partidului Democrat, cât prin amploarea valului albastru. „Blunamiului", da, tsunamiul albastru care a măturat statele americane de la est la vest și de la sud la nord.

Sunt state unde democrații nu mai câștigaseră de zeci de ani, nu-și mai trimiseseră senatorii în Congres din 1932, de pildă, în Texas din 1988.

Deci sunt lovituri foarte dure pentru Partidul Republican, niște fiefuri unde aveau control absolut.

Și asta i se datorează lui Donald Trump, pentru că, indiferent de ce spune Trump, el a fost pe buletinul de vot în majoritatea circumscripțiilor.

Oamenii au dat o sancțiune, au dat de pământ cu Donald Trump și cu politica lui.

Prin urmare, este un vot de blam și toată lumea se întreabă acum cum se va replia Donald Trump, ce va face în continuare.

Mai are doi ani. Nu va putea fi suspendat, pentru că ai nevoie de două treimi din Senat pentru asta, dar va fi împiedicat, i se va pune talpă în foarte multe dintre inițiativele lui interne, domestice.

Unde însă este foarte instabil și, prin urmare, periculos Donald Trump este politica externă. Este principala lui armă, politica externă, și va putea, chiar pe fondul acestei înfrângeri interne, să-și exercite cu și mai mare forță această armă, această atribuție în politica externă.

Noi resimțim mult mai acut decât americanii personalitatea lui Donald Trump.

Cine își imagina acum câțiva ani că America va fi aliatul lui Vladimir Putin în fața europenilor?

Prin urmare, rămâne cum am stabilit. Este un război al nervilor, este un război al așteptării și vom vedea cum va rezolva America această situație.

Pentru că americanii l-au dat pe Donald Trump. America trebuie să-și rezolve prin alegerile democratice această problemă.

Claudiu Pândaru: I s-a spus val albastru. Realitatea este că mai degrabă este un val al nemulțumirii care se varsă peste Donald Trump.

Candidații democrați sau Partidul Democrat nu cred că e foarte relaxat. Nu a electrizat alegătorii și nu i-a dus la vot pentru a-i susține pe ei.

A fost un vot de blam, un vot dat împotriva lui Trump, cu mici excepții, pentru că au fost și candidați democrați care au atras publicul, care au reușit să ridice mulțimea.

Alte opinii
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Cât de mult afectează PSD scandalul blănurilor de la nunta din Timișoara? 
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce se va schimba în America și în lume după alegerile pentru Congresul SUA? 
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Cine conduce, de fapt, Guvernul Luca Niculescu?
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: De ce nu vrea Sorin Grindeanu să fie premier, deși PSD își dorește să rămână la guvernare?
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Gică Hagi "la balerine"
Digi Sport
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Gică Hagi "la balerine"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Președintele rus Vladimir Putin.
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în...
Vladimir Putin și Donald Trump.
Cum ar putea testa Rusia Articolul 5 al NATO. Scenariul îngrijorător...
INSTANT_COTROCENI_URSULA_DAN_027_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan va ține o conferință de presă în această seară. Despre ce...
Pete Hegseth și Donald Trump
Scandalul de la Pentagon. Trump îi ia apărarea lui Hegseth și îl...
Ultimele știri
Un turist rătăcit în Munții Parâng a fost salvat de jandarmii montani și salvamontisti după 10 ore de căutări
Schimbare radicală de abordare: concesiile pe care le-ar putea face Ucraina și Rusia pentru a pune capăt războiului (Reuters)
Coreea de Nord își dezvoltă arsenalul militar pe fondul tensiunilor regionale. Ce armă vrea să introducă în dotarea armatei din 2027
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0999417666
Trump susține că se fac progrese către încheierea războiului cu Iranul. Replica Teheranului: „Știri false despre discuții imaginare”
steaguri rusia ucraina sua abu dhabi negocieri pace
UE, divizată cu privire la rolul Europei în viitoarele discuții dintre Ucraina și Rusia de la Abu Dhabi
profimedia-1149105955
Victoria democraților în alegerile intermediare din SUA a fost cât se poate de clară: de ce viitorul partidului nu e la fel de conturat
xxxx
Cuirasatele lui Trump și „Cupola de Aur” par să se scufunde sub valul albastru: un nou „război al stelelor” pe cale să eșueze
Rachete balistice și banner
SUA și Iranul, fără progrese către un acord de pace. Trump discută cu premierul Qatarului despre oprirea conflictului
Partenerii noștri
Pe Roz
6 zodii primesc o a doua șansă în dragoste. Împăcări, adevăruri incomode și noi începuturi
Cancan
Meteorologii anunță prima „noapte polară” în 2026, în România. Pe ce dată va fi și în ce orașe se va simți
Fanatik.ro
Cine sunt cei doi secunzi ai lui Rădoi care vin să-l ajute pe Reghecampf la FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Comisia Europeană: pagina „For You” a TikTok încalcă legislația digitală a UE
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluiri fără precedent: 10 decizii pe care le-a anunțat patronul FCSB
Adevărul
Războiul din Ucraina se mută sub pământ: rușii se strecoară prin conducte de gaze, ucrainenii trimit roboți
Digieconomic
Ce taxe plătesc persoanele care iau chiriași în gazdă. Regulile fiscale și obligațiile la ANAF în 2026
Digi FM
Îl mai știi pe Americanu’ din "La Bloc"? A fost la un pas de moarte, iar acum are o meserie surprinzătoare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a lăsat fără cuvinte. Ce a făcut Chivu în fața lui Popovici în vestiar, când toată lumea plecase acasă
Pro FM
Următoarea generație de DJ și producători se formează la Music Camp. Iată cum te poți înscrie (P)
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Salma Hayek, sclipitoare într-o rochie roșie care i-a conturat perfect silueta. Soțul abia și-a putut lua...
Adevarul
Reactorul 1 de la Cernavodă, oprit din nou după doar câteva zile. Nuclearelectrica schimbă directorul tehnic
Newsweek
Joi intră pensiile pe card. La ce oră le primesc pensionarii? Ordinea în care vin, în funcție de bancă
Digi FM
Mama lui Meghan Markle a ajutat FBI-ul în ancheta care îl vizează pe fostul ei soț. Thomas Markle, arestat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Polițist din Florida, viral după ce a „arestat” un emu fugar pe șosea: „N-am mai încătușat niciodată o pasăre”
Film Now
Michael Douglas, alături de „comorile” lui la gala „Art of Freedom”. Carys și Dylan, cum nu se poate mai...
UTV
David Popovici și Cristi Chivu au avut parte de o întâlnire specială pe San Siro. Cei doi români și-au oferit...