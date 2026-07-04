ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ce soluție există pentru ieșirea din criza politică? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu

„Realitatea parlamentară obligă partidele să negocieze. Rotativa se întoarce, doar că probabil va primi un alt nume: guverne succesive", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru avertizează: „Problema nu este doar cine începe primul, ci dacă mai există încredere că acordurile vor fi respectate. Iar între timp, singurul care câștigă pare să fie AUR."

Claudiu Pândaru: O nouă idee politică este dezbătută și pare acceptată, cel puțin declarativ, și de Partidul Social Democrat: rotativa guvernamentală, într-o formulă nouă, cu schimbarea guvernelor după șase luni. Ideea pare blocată acum într-un singur punct: cine începe primul? Florin Negruțiu, crezi că aceste negocieri vor avea, în realitate, un final? Asta este problema sau cu totul alta?

Florin Negruțiu: Realitatea din Parlament este că avem trei blocuri relativ egale: blocul PSD, blocul AUR și blocul nou constituit de dreapta. Niciunul nu poate face singur majoritatea pentru învestirea guvernului.

Prin urmare, partidele sunt obligate să negocieze. Cum AUR este exclus din discuții, fiind considerat partid extremist și nepro-european, PSD trebuie să discute cu blocul de dreapta.

Așa s-a născut această idee care amintește de vechea rotativă, de alianța Nicu și Marcel. Numai că acum probabil îi vor schimba numele. Nu-i vor mai spune „rotativă", că, vorba lui Petre Roman, sună ca dracu. Îi vor spune „guverne succesive".

Aici ar trebui însă să existe și o diferență de fond. Când unul guvernează, celălalt ar trebui să fie în opoziție. Asta ar face formula ceva mai democratică decât vechea rotativă.

Ce mi se pare însă mai puțin democratic este că partidele se angajează practic să nu-și mai dea jos guvernele. Parlamentarii renunță la principalul lor instrument de control, moțiunea de cenzură.

Dacă aceasta este singura soluție pentru ieșirea din criză, probabil în următoarele săptămâni vom vedea din nou negocieri între vechii parteneri care, în ultimele 60 de zile, s-au războit pe viață și pe moarte.

Totul depinde de primul punct: cine începe primul la guvernare.

Claudiu Pândaru: Mă uit deja la reacțiile care au apărut. Sorin Grindeanu spune: „Suntem de acord cu rotativa, dar să începem noi." Din partea PNL vine imediat replica: „Perfect, semnăm. Dar de unde știm că acordul va fi respectat? S-a mai întâmplat o dată."

Pare că negocierile nici măcar nu încep bine și deja există neîncredere.

Problema este însă alta. Cetățenii vor înțelege foarte repede că astfel de negocieri nu pot dura la nesfârșit. Dacă până acum unii sau alții au câștigat mici bătălii politice, de acum înainte riscă să piardă cu toții.

Cu o singură excepție: AUR.