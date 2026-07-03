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Video ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: De ce a ajuns justiția să suspende convocarea Congresului PNL?

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Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
Negruțiu Florin
Negruțiu Florin
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Este pentru prima dată când văd un asemenea interes al justiției pentru viața internă a unui partid politic. Totul pare parte din presiunea uriașă exercitată asupra PNL în ultimele luni", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „Dincolo de speculații, va conta motivarea instanței. Dar rămâne întrebarea: de ce atâta grabă în acest dosar, când altele așteaptă ani întregi?"

Claudiu Pândaru: O decizie proaspătă a instanței, încă nu avem o motivare a ei. Foarte pe scurt, Tribunalul București a hotărât să suspende o decizie a unui for de conducere a Partidului Național Liberal, acea decizie care convoca congresul. Știți, cel în care a fost reales Ilie Bolojan și schimbată echipa de conducere. Florin Negruțiu, ai înțeles de unde și până unde această chestiune? Cine e nedreptățit?

Florin Negruțiu: Mi-e greu să înțeleg de ce există atâta interes în justiție pentru schimbarea unor decizii interne dintr-un partid. În ultimii foarte mulți ani nu cred că am mai văzut lucrul ăsta. Cred că este pentru prima dată când se întâmplă și pot să trag doar o concluzie provizorie: face parte din același atac la adresa Partidului Național Liberal, care în ultima lună și jumătate a fost supus unei presiuni uriașe pentru scindare, pentru rupere.

Cu siguranță, totul are legătură cu criza politică și cu încercarea de a construi o altă majoritate parlamentară. O suprarealitate politică. Pentru că oamenii votează niște partide, dar ai sentimentul că altundeva se guvernează.

Fără să cad în teoria conspirației, există presiuni foarte mari pentru a crea în Parlament o altă majoritate, cu bucăți de partide sau cu parlamentari luați la bucată. PNL este partidul care poate furniza aceste voturi.

Contestația a fost făcută de așa-zișii puciști din PNL, care încearcă, pe cale juridică, să revină la conducerea partidului, deși congresul — și am fost amândoi acolo — a dat un vot aproape unanim pentru desprinderea de PSD și pentru alegerea lui Ilie Bolojan.

Fără să fi citit motivarea, mie mi se pare suspect interesul justiției pentru deciziile interne ale Partidului Național Liberal.

Claudiu Pândaru: Precizarea este că hotărârea de astăzi aparține Tribunalului București. Prima decizie favorabilă fusese la Tribunalul Ilfov.

Și eu cred că trebuie să așteptăm motivarea. Va fi foarte important să vedem pe ce își bazează judecătorii această suspendare. Pentru că este doar o suspendare a hotărârii de convocare a congresului până la soluționarea procesului, nu o decizie definitivă.

Dar, chiar și așa, mulți români se vor uita la rapiditatea cu care s-a judecat această cauză. Sunt oameni în țara asta care așteaptă ani întregi pentru procese mult mai simple. Aici, principiul celerității a funcționat impecabil. Și e firesc să-ți pui întrebări.

Sigur, legea și statutul unui partid sunt acte juridice și instanța trebuie să spună dacă au fost sau nu respectate. Vom vedea asta în motivare.

Dar mai există o întrebare pe care nu mi-o explic. Dacă majoritatea colegilor din PNL nu-i mai vor în conducerea partidului, de ce această insistență de a rămâne cu orice preț? Nu le ia nimeni funcțiile din Parlament sau din administrație. Vorbim despre funcții politice, interne. Nu înțeleg ce cred că vor câștiga la finalul zilei. Mă îndoiesc că vor câștiga respectul alegătorilor.

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