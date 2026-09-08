Live TV

Video Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu sunt așteptați la audieri în Senat pentru a explica întâlnirea neanunțată dintre cei doi

Data actualizării: Data publicării:
simina tanasescu ilie bolojan colaj
Colaj cu președinta CCR Simina Tănăsescu și liderul PNL Ilie Bolojan / Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, au fost chemați marți în Parlament. Aleșii le cer explicații despre natura întâlnirii neanunțate, din august, în biroul presedintelui Senatului. Comisia pentru constituţionalitate din Senat s-a transformat în comisie de anchetă cu voturile PSD, AUR şi PACE - Întâi România și i-a chemat la audieri. Cel mai probabil premierul nu va ajunge la comisie.

Senatorii așteaptă să afle de ce a avut loc această întâlnire cu câteva zile înainte de pronunțarea Curții Constituționale referitoare la Legea integrității, despre care spun cei care au făcut această anchetă că ar fi fost în interesul direct al premierului Ilie Bolojan. 

La ora 11:00 va începe această comisie de anchetă la Senat. Sunt așteptați atât președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, dar și premierul Ilie Bolojan. 

Potrivit informațiilor Digi24, șefa CCR nu va ajunge, însă va fi trimis un reprezentant pentru a vorbi despre această situație.

Citește și: Precizările CCR în urma întâlnirii dintre președinta Simina Tănăsescu și premierul Ilie Bolojan 

La momentul respectiv, atât șefa CCR, cât și premierul Ilie Bologan spuneau că a avut loc această întâlnire, însă a fost una administrativă, s-a discutat despre spații în plus pentru Curtea Constituțională. Premierul Ilie Bolojan reclama o exagerare și spunea atunci că „se face din țânțar armăsar”. 

Senatorii vor să fie lămurite toate motivele pentru care a avut loc această întâlnire. 

Este așteptat la comisie și președintele Senatului, Mircea Brudean, pentru că în biroul acestuia a avut loc discuția. 

Citește și Întâlnirea controversată dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu: Vor fi furnizate imagini de pe camerele de supraveghere din Parlament 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jurilovca
1
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
dungaciu4
2
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos...
Nicusor Dan catedrala mantuirii neamului 1
3
Președintele Congresului de Istorie a Religiilor, despre declarația lui Nicușor Dan...
Japanese Imperial family members attend the New Year's greetings
4
Cum schimbă Akihito, fostul împărat al Japoniei, regulile funerare după 2.000 de ani de...
senatoarea Victoria Stoiciu
5
Victoria Stoiciu, după ce episcopul Hușilor i-a interzis lui Călin Georgescu acțiuni...
"Domnișoara cu bikini" îi răspunde lui Gică Hagi. Cuvinte greu de digerat pentru "Rege"
Digi Sport
"Domnișoara cu bikini" îi răspunde lui Gică Hagi. Cuvinte greu de digerat pentru "Rege"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
avion Embraer Legacy 600 in zbor
Cristian Deliorga, judecător CCR, Victor Ponta, Florin Manole - pe lista pasagerilor care au zburat cu un avion privat în Grecia
gheorghe piperea
AUR e deschis negocierilor cu PSD pentru guvern, în anumite condiții. Piperea: Fără „șopârle” care s-au folosit în cazul Veștea
ID267381-INQUAM-PHOTOS-ALEXANDRU-NECHEZ
Bolojan: Viitorul premier va trebui să explice cum reduce deficitul, în timp ce cheltuielile pentru apărare cresc
INSTANT_NICUSOR_DAN_CURCANI_AN_SCOLAR_079_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Doi elevi i-au spus lui Nicușor Dan că vor să ajungă președinți. Cum a reacționat șeful statului
Nicu Ștefănuță, europarlamentar român.
Nicu Ștefănuță compară situația din Germania cu cea din România după scorul AfD: AUR stă bine și pe stradă, nu doar în sondaje
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
„Pe 2 octombrie 2032”. Putin ar avea nevoie de aproape 11 ani să...
cosmin marinescu
Paradoxul creditării în România. Cosmin Marinescu, viceguvernator...
F-16 avioane
„Faceți calculul”. Avioanele NATO au decolat de urgență de 700 de ori...
vreme, caldura, temperaturi ridicate
ANM a emis Cod galben de temperaturi ridicate: până la 35°C și izolat...
Ultimele știri
Inspecţia Judiciară a demarat verificări cu privire la prezenţa judecătorului Marius Cătălin Croitoru în avionul privat spre Mykonos
Incendiu masiv de vegetație în Bosnia: fumul a ajuns și în Croația, unde a fost emis cod roșu. Autoritățile cer ajutor internațional
Cristian Bușoi: „România are o țintă de 10 GW de energie solară și eoliană până în 2030. Următoarea prioritate este stocarea”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vești excelente pentru 3 zodii! Septembrie 2026 le schimbă norocul după o vară plină de încercări
Cancan
DOLIU în lumea filmului! Actorul iubit de români, găsit mort în propria locuință 😲
Fanatik.ro
Marius Șumudică, răspuns direct după ce Ilie Dumitrescu a anunțat că va fi noul antrenor al FCSB: „Dacă mă...
editiadedimineata.ro
Peste 80 de persoane au murit în Africa din cauza unei dezinformări privind furtul organelor genitale
Fanatik.ro
Neluțu Varga, reacție în forță după ce CFR Cluj a bifat 10 transferuri în ultima zi: „Sper să fie fericit...
Adevărul
„O săptămână de concediu pentru fiecare fugar prins, viu sau mort”. Mărturia românului care a scăpat de...
Playtech
Ce se întâmplă cu apartamentul tău dacă blocul este declarat cu risc seismic major. Îl mai poți vinde...
Digi FM
Dan Negru, critică dură în prima zi de școală a copiilor săi: „Au trecut 40 de ani și careul e tot așa!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima imagine cu Anamaria Prodan, după ce a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
Pro FM
Vedete care au fost la un pas de moarte pe 11 septembrie 2001. Cum a scăpat Michael Jackson de atentatele...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sandra Bullock și Nicole Kidman, confesiuni după 30 de ani de prietenie. Cum le-au schimbat pierderile...
Adevarul
Primii kilometri de asfalt pe viitoarea autostradă Sibiu–Făgăraș. Cum arată cel mai avansat tronson al A13
Newsweek
Senatorii pregătesc creșterea pensiilor civile și militare. 10 proiecte de lege îi vizează pe pensionari
Digi FM
Anamaria Prodan nu s-a uitat la bani pentru majoratul lui Bebeto. Suma uriașă cheltuită pentru petrecere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce găteau, de fapt, oamenii din Epoca de Piatră? Descoperirile sunt surprinzătoare
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
"Doctorul mi-a spus că probabil mai am în jur de 10 ani de trăit". Diagnosticul pe care Pamela Anderson l-a...
UTV
Sydney Sweeney a atras toate privirile la Veneția. Actrița a purtat o rochie complet transparentă