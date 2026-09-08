Premierul Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, au fost chemați marți în Parlament. Aleșii le cer explicații despre natura întâlnirii neanunțate, din august, în biroul presedintelui Senatului. Comisia pentru constituţionalitate din Senat s-a transformat în comisie de anchetă cu voturile PSD, AUR şi PACE - Întâi România și i-a chemat la audieri. Cel mai probabil premierul nu va ajunge la comisie.

Senatorii așteaptă să afle de ce a avut loc această întâlnire cu câteva zile înainte de pronunțarea Curții Constituționale referitoare la Legea integrității, despre care spun cei care au făcut această anchetă că ar fi fost în interesul direct al premierului Ilie Bolojan.

La ora 11:00 va începe această comisie de anchetă la Senat. Sunt așteptați atât președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, dar și premierul Ilie Bolojan.

Potrivit informațiilor Digi24, șefa CCR nu va ajunge, însă va fi trimis un reprezentant pentru a vorbi despre această situație.

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La momentul respectiv, atât șefa CCR, cât și premierul Ilie Bologan spuneau că a avut loc această întâlnire, însă a fost una administrativă, s-a discutat despre spații în plus pentru Curtea Constituțională. Premierul Ilie Bolojan reclama o exagerare și spunea atunci că „se face din țânțar armăsar”.

Senatorii vor să fie lămurite toate motivele pentru care a avut loc această întâlnire.

Este așteptat la comisie și președintele Senatului, Mircea Brudean, pentru că în biroul acestuia a avut loc discuția.

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Editor : A.C.