Primăria Constanţa acuză Protecţia Consumatorilor că blochează funcţionarea grădiniţelor de stat

Primăria Constanţa acuză Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor că blochează funcţionarea grădiniţelor de stat după ce această instituţie a oprit temporar serviciul de odihnă al copiilor pe motiv că erau folosite pătuţuri care se deformează sub greutatea celor mici.

Reprezentanţii Primăriei Constanţa au explicat, marţi, de ce s-a ajuns la suspendarea programului de somn în mai multe grădiniţe din municipiu.

„Sănătatea, siguranţa şi confortul preşcolarilor reprezintă o prioritate absolută pentru Primăria Municipiului Constanţa. Înţelegem pe deplin dificultăţile întâmpinate de părinţi la începutul acestui an şcolar, odată cu suspendarea programului de somn în mai multe grădiniţe cu program prelungit, şi dorim să clarificăm public situaţia care a generat acest blocaj”, au transmis reprezentanţii Primăriei Constanţa, citați de News.ro.

Ei au susţinut că CJPC Constanţa şi-a arogat competenţe specifice altor instituţii pentru a declara pătuţurile neconforme.

„Ne aflăm într-un impas instituţional provocat de măsurile fără acoperire juridică şi de neconcordanţele din comunicările Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa. S-a ajuns la un paradox administrativ: conducerea CJPC Constanţa şi-a arogat competenţe specifice altor instituţii pentru a declara neconforme pătuţurile existente, deşi acestea au fost achiziţionate legal de pe piaţa pe care chiar CJPC o controlează, a forţat unităţile de învăţământ să identifice noi produse, dar a refuzat ulterior să se pronunţe asupra noilor modele găsite”, a precizat sursa citată.

Primăria Constanţa a arătat că CJPC Constanţa a dispus oprirea temporară a utilizării pătuţurilor din grădiniţele de stat (de exemplu, 254 de paturi la GPP ”Lumea Poveştilor”, 100 de paturi la GPP 44), sistând serviciul de odihnă înainte de începerea anului şcolar.

„Măsura nu este fundamentată pe un act normativ specific aflat în vigoare, ci pe un presupus «risc potenţial» care excedează competenţelor de evaluare ale Protecţiei Consumatorilor. Acest aspect a fost confirmat de Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP). Conform adresei INSP nr. 135/26.01.2026, nu s-au identificat informaţii privind impactul utilizării pe termen lung, instituţia propunând abia în prezent modificarea Ordinului nr. 1456/2020 pentru a reglementa acest domeniu cu cerinţe specifice în viitor”, au precizat reprezentanţii Primăriei Constanţa.

Ei au adăugat că CJPC Constanţa a respins certificatele de conformitate europene (EN 716-1:2017) deţinute de unităţile de învăţământ pentru mobilierul existent.

„Subliniem o contradicţie majoră: paturile vizate au fost achiziţionate în perfectă legalitate de pe piaţa internă, o piaţă aflată sub controlul şi supravegherea directă a aceleiaşi autorităţi. Practic, CJPC sancţionează astăzi grădiniţele de stat pentru utilizarea unor produse pe care tot această instituţie le-a permis la comercializare pe piaţa din România. Mai mult, conform cercetărilor transmise de unităţile şcolare (adresa GPP 44 nr. 390/07.09.2026), mobilier cu aceleaşi caracteristici tehnice (paturi stivuibile, suprafaţă tensionată) este achiziţionat şi utilizat în mod curent în structurile şcolare de stat din Uniunea Europeană (precum Franţa şi Italia), fiind disponibil pe platformele oficiale de achiziţii publice europene”, au subliniat reprezentanţii Primăriei Constanţa.

Ei au mai afirmat că, în 3 august, CJPC Constanţa a impus unităţilor de învăţământ ca, anterior achiziţiei de mobilier nou, să transmită fişele tehnice pentru analizarea conformităţii.

„Unităţile de învăţământ (GPP 6, GPP 8, Şcoala 43 etc.) au demarat imediat etapa de consultare a pieţei, obligatorie în procesul de achiziţie, şi au înaintat pe tot parcursul lunii august zeci de oferte şi documentaţii tehnice ale unor produse existente pe piaţa internă, supravegheată, repetăm, de aceeaşi autoritate. Prin e-mailul transmis în data de 18 august 2026, comisarul şef adjunct Horia Miron Constantinescu îşi manifesta oficial disponibilitatea de a consilia municipalitatea şi unităţile şcolare, precum şi de a efectua verificarea fizică a acestora şi de a aviza produsele identificate”, au mai declarat reprezentanţii Primăriei Constanţa.

Aceştia au susţinut că instituţiile de învăţământ au cerut oficial, în 4 septembrie, comunicarea specificaţiilor şi a cerinţelor tehnice minime obligatorii pentru a şti ce anume trebuie să caute pe piaţă, iar răspunsul primit a fost că CJCP ”nu recomandă, nu selectează, nu avizează şi nu validează” produse.

Primăria Constanţa a mai transmis că CJPC blochează un pas administrativ esenţial, iar instituţiile de învăţământ se află în imposibilitatea legală de a elabora nota de fundamentare.

„Fără parametrii tehnici aprobaţi, directorii nu pot solicita legal alocarea de fonduri de la Primărie şi nici nu pot iniţia achiziţii din bugetul finanţării de bază, existând teama justificată că produsele cumpărate de pe piaţă ar putea fi ulterior declarate din nou neconforme de acelaşi organ de control”, a mai transmis sursa citată.

Ca urmare, Primăria Constanţa a solicitat deblocarea urgentă a acestui impas.

Reprezentanţii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa au anunţat că a fost oprit temporar serviciul de odihnă al copiilor în cazul a 20 de grădiniţe din municipiul Constanţa, din cauza utilizării unor pătuţuri care se deformează sub greutatea copiilor, iar aceştia ajung să doarmă într-o suprafaţă curbată.

„În ultimele săptămâni, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa a dispus, în cazul mai multor unităţi de învăţământ preşcolar, oprirea temporară a prestării serviciului de odihnă a copiilor prin utilizarea pătuţurilor constatate ca fiind necorespunzătoare. Această situaţie nu a fost descoperită ieri şi nici măsurile nu au fost luate în grabă. Problema acestui tip de mobilier a fost semnalată de noi cu mult timp în urmă. Am constatat în mod direct că suprafaţa flexibilă a unor pătuţuri se deformează sub greutatea copiilor, aceştia ajungând să doarmă într-o suprafaţă curbată, inclusiv pe burtă sau pe lateral", a declarat, vineri, şeful CJPC Constanţa, Horia Constantinescu.

El a explicat că, înainte de luarea unei decizii, au fost cerute opinii ale specialiştilor şi au fost aşteptate răspunsurile instituţiilor şi organismelor profesionale competente.

„Am primit puncte de vedere din partea Institutului Naţional de Sănătate Publică şi a Asociaţiei pentru Ortopedie şi Traumatologie Pediatrică, care au confirmat că preocupările noastre nu puteau fi ignorate. Specialiştii au analizat inclusiv consecinţele pe care le poate avea utilizarea repetată a unor suprafeţe necorespunzătoare de odihnă asupra poziţiei corpului şi dezvoltării aparatului locomotor al copiilor", a explicat Constantinescu.

El a subliniat că normele aprobate prin ordin al ministrului Sănătăţii prevăd că mobilierul trebuie să corespundă vârstei şi dezvoltării fizice a copiilor, caracterului activităţii şi destinaţiei încăperilor, iar dotarea trebuie să respecte caracteristicile tehnice conforme cu vârsta copiilor şi destinaţia mobilierului.

Constantinescu a explicat că această deformare a unor pătuţuri a fost constatată în urma unor controale.

„Deformarea unor suprafeţe de odihnă nu este o chestiune abstractă şi nici una pe care am descoperit-o într-un certificat. Am văzut-o. Am fotografiat-o. Am constatat-o în timpul controalelor. Şi, totuşi, pentru o perioadă considerabilă, nimeni dintre cei care aveau posibilitatea administrativă de a rezolva problema nu pare să fi considerat-o suficient de importantă pentru ca ea să dispară. De aceea, după primirea punctelor de vedere de specialitate, CJPC Constanţa nu mai putea rămâne în situaţia de simplu observator. Au fost dispuse măsurile legale", a declarat Horia Constantinescu.

Editor : M.B.