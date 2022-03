Un partid este o instituție, nu un club de pasionați de politică și nu un grup de interese care își dispută puterea și atât. De aceea este fundamental ca un partid politic să trăiască potrivit provocărilor timpului său. România anului 2022 este diferită de 2021. Viteza cu care țara trebuie să facă față noilor provocări interne, geopolitice și de strategie macroeconomică la toate nivelurile, este și viteza cu care partidele politice trebuie să se adapteze.

Așa a fost PNL în 2014, așa s-a întâmplat în 2017, așa au decurs lucrurile în 2021. Și cred că în final rezultatele au fost cele scontate pentru noi: câștigarea prezidențialelor în 2014, preluarea guvernării și câștigarea europarlamentarelor și a prezidențialelor în 2019, menținerea guvernării și a funcției de prim-ministru în 2021. Obiectivele au fost îndeplinite.

Un partid politic funcționează pentru societate, pentru oamenii pe care îi reprezintă, cărora le urmează interesele și nevoile. De aceea, PNL trebuie să treacă la un alt nivel, de pregătire a anului electoral 2024. Angrenat într-o coaliție de guvernare de largă majoritate, PNL are nevoie acum de un restart care să-i garanteze drumul, să-i seteze mecanismele politice, să-i reconstruiască toată arhitectura instituțională, politică și electorală pentru cel mai provocator an electoral din ultimele două decenii.

PNL are nevoie de un suflu nou, un lider personalizează leadershipul partidul, îi imprimă ritmul, valorile și principiile sale, îi poate construi o nouă generație de lideri care să dobândească un fel de a fi necesar României anului 2022.

De acord că trebuie și este legitim să răspundem la două întrebări fundamentale: de ce acum? Și de ce după puțin mai mult de jumătate de an? Am răspuns și mai devreme.

În politică unele lucruri vin mai repede decât te aștepți, dar ce pare grăbit astăzi, are cu siguranță un anumit sens mâine. M-am alăturat imediat colegilor mei care cred că PNL are nevoie de un proiect politic nou construit, așa cum e o regulă nescrisă a organizațiilor politice românești, în jurul celui care se află în fruntea administrației, care are o viziune de ansamblu asupra mersului României, care elimină blocajele sau lipsa de dialog din relația cu organizațiile locale sau cu parlamentarii. Și să fim sinceri: un om construit într-un sistem unde disciplina, ierarhia, valorile, onoarea, demnitatea sunt cele mai puternice arme, este pregătit pentru lumea politică. Nicolae Ciucă este primul român după Regele Mihai decorat de SUA cu Legiunea de Merit, cea mai înaltă decorație pe care forțele armate ale SUA o pot acorda unei persoane care nu este cetățean american. Este cea mai puternică garanție de profesionism, performanță, onestitate, demnitate. Argumente că are toate șansele să reușească servind administrația și politica. Eisenhower, De Gaulle și alții ca ei, foști oficiali militari de rang înalt și-au servit țara cu atât de multă pasiune și abnegație încât cetățenii s-au întrebat dacă nu cumva armata e o școală pentru politică.

Cred că mai toată lumea a remarcat că există o apetență crescută a publicului pentru scenarii. Un politician face un anumit gest sau o declarație specifică – de ce? – pentru că ar fi parte a unui plan cum altfel decât „bine pus la punct”. Un lider de partid renunță la o funcție pentru că s-ar fi înțeles în secret, evident, ca parte a unui plan elaborat, să primească alte avantaje sau să uimească electoratul la viitoarele alegeri. Le recunoașteți, cam așa sună aceste scenarii. Au ceva din teoriile conspirației, iar scepticii le-au numit „scenarită”.

Deși scenariile ne dau sentimentul că „știm” sau că „înțelegem” mișcările și că observăm care este „sensul” a ceea ce se întâmplă, ei bine marea lor majoritate nu se confirmă. De ce? Pentru că organizațiile, instituțiile, piața, partidele politice sunt organisme vii. Oamenii fac schimbări, nu rămân la fel. Se adaptează, se repoziționează, la fel cum face o armată în câmpul de luptă. Dacă situația din teren presupune o revizuire a strategiei stabilite pentru că s-a schimbat pur și simplu dinamica luptei, atunci un lider abil se adaptează la nouă realitate.

Anul 2022 a adus o nouă realitate politică pentru Partidul Național Liberal și asta presupune că avem nevoie de o analiză atentă, de discuții aprinse dacă este cazul și apoi de decizii înțelepte. Încremenirea în proiect este cea care demolează partidele politice care nu sunt atente la schimbările de context. Iar noua situație din teren este următoarea: după ce USR și-a trântit în propriile aplauze guvernul din care făcea parte, PNL a fost constrâns să ajungă la masa negocierilor cu PSD, cu care a format actuala coaliție de guvernare. Întrebarea (retorică) este: trebuie să rămânem încremeniți în proiectul relativ așa cum l-am gândit în septembrie 2021? Sau să ne adaptăm și să stabilim că obiectivul primordial este câștigarea alegerilor din 2024?

Într-un partid politic, schimbarea nu este și nu trebuie să fie privită ca o luptă pentru că, așa cum am spus mai sus, partidele sunt organisme vii, instituții supuse regulilor managementului politic. Numai în partidul comunist se respecta cutuma că toate mandatele trebuie duse până la capăt, indiferent de ce se întâmpla (”no matter what”). Un partid precum PNL într-un stat democratic nu își poate permite o asemenea greșeală atunci când condițiile din teren impun o reevaluare, impun nevoia unui proiect politic nou chiar din 2022. În definitiv, dacă un guvern se schimbă aproape anual, de ce un partid politic ar trebui să încremenească într-un proiect care nu mai este actual?

Nu este ușor pentru un partid politic să își stabilească obiective pe termen lung, dar PNL trebuie să își propună ca țintă pregătirea anului electoral 2024 și câștigarea alegerilor de atunci. Anul 2023 este un an pre-electoral care pătrunde cu forță în zona partidelor și a administrației, deci este un an al În 2024 vom avea patru tipuri de alegeri (europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale), deci singurul an în care PNL își poate seta un proiect politic este 2022.

Nu este o premieră, PNL s-a mai adaptat din mers și a făcut un congres extraordinar în 2014. Așadar, lucrurile se pot repeta, iar dacă „terenul politic” o impune, așa cum se întâmplă acum, va fi nevoie de o resetare, de o redesenare a proiectului politic, un proiect atât pentru partid, dar cu deosebire pentru România. La urma urmei, obiectivul central este câștigarea alegerilor din 2024 și nu să fim blocați într-un proiect care, chiar dacă a fost creat recent, el este deja o etapă depășită de noile configurații politice. #refresh este, în cele mai multe cazuri, o soluție salvatoare.

Am toată convingerea că făcând acum acest restart românii vor aprecia noul leadership. Românii vor profesionism, stabilitate, coerență, implicare, dedicație, onestitate, patriotism curat. Asta va oferi PNL de acum înainte.