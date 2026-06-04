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PNL anunță că va analiza propunerea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier. Liberalii exclud un guvern cu PSD

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sigla pnl
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Partidul Național Liberal a transmis, joi după nominalizarea lui Eugen Tomac în funcția de prim-ministru desemnat, că va analiza programul de guvernare și formula politică propusă, dar nu va accepta nicio formulă de guvernare care include PSD, direct sau indirect.

„Partidul Național Liberal ia act de decizia președintelui României de a-l nominaliza pe domnul Eugen Tomac în funcția de prim-ministru desemnat, cu mandatul de a încerca formarea unei majorități parlamentare și a unui nou guvern”, precizează postarea pe pagina de Facebook a partidului.

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Liberalii subliniază că vor evalua cu seriozitate propunerile viitorului premier desemnat.

„PNL respectă atribuțiile constituționale ale președintelui și va analiza săptămâna viitoare cu seriozitate programul de guvernare și formula politică pe care premierul desemnat le va propune în perioada următoare”, conform sursei citate.

În același timp, formațiunea reiterează decizia de a nu participa la un guvern care include PSD, direct sau indirect.

„Partidul Național Liberal reamintește decizia adoptată de conducerea partidului: PNL nu va participa la formarea și nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent, direct sau indirect”, mai arată postarea.

PNL afirmă că actuala criză politică este generată de politicile PSD și respinge revenirea la astfel de formule de guvernare.

„Considerăm că actuala criză politică și dificultățile economice cu care se confruntă România sunt rezultatul unor politici promovate de PSD, iar revenirea la astfel de formule nu reprezintă o soluție pentru viitorul țării”, spun liberalii.

Partidul condus de Ilie Bolojan mai transmite că nu va susține programe de guvernare care renunță la reforme sau la disciplina bugetară.

„De asemenea, PNL nu va susține și nu va gira niciun program de guvernare care abandonează sau diluează reformele necesare modernizării României, disciplina bugetară și buna guvernare”, mai precizează sursa menționată.

Formațiunea subliniază nevoia de stabilitate și continuitate în reforme, precum și de credibilitate în relația cu partenerii externi.

„România are nevoie de stabilitate economică, credibilitate în fața partenerilor externi și continuitate în implementarea reformelor asumate.”

Totodată, PNL își exprimă dorința de ieșire rapidă din criza politică, dar avertizează asupra limitelor unui guvern tehnocrat.

„PNL dorește ieșirea cât mai rapidă din criza politică și guvernamentală, dar avertizează că un guvern tehnocrat ar avea o responsabilitate și o credibilitate limitate.”

Liberalii mai susțin că, în opinia lor, respectarea spiritului constituțional ar fi presupus o altă procedură în desemnarea premierului.

„Spiritul Constituției României ar fi cerut ca primul partid votat de români în Parlament să facă o propunere de prim-ministru. Dar PSD a fugit de această responsabilitate.”

În final, PNL își reafirmă angajamentul față de principiile democratice și interesul național.

„PNL rămâne consecvent în apărarea valorilor și principiilor democratice și interesului României.”

Editor : Ana Petrescu

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