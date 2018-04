BASCHET FEMININ. Oradea a învins Rapidul

Victorie importantă pentru CSU CSM Oradea în faza semifinală a ligii întâi de baschet feminin. Elevele antrenoarei Adriana Niculescu au învins, sâmbătă, Rapidul, cu 77-67, și s-au apropiat la o singură victorie de calificarea la turneul final de promovare în Liga Naţională.

"Principalul că am câştigat meciul acesta. Păcat de meciul cu Agronomia, eram calificaţi deja dacă am fi câştigat şi meciul acela", este de părere Adriana Niculescu, antrenoarea CSU CSM Oradea.

Experimentatele Chiş şi Mobley au fost principalele arme cu care Oradea a tras Rapidul pe linie moartă în cea de-a 11-a etapă a fazei semifinale. La jumătatea confruntării, CSU CSM a avut un avans de 14 puncte, exact diferenţa la care a cedat în tur. Rapidul a încercat să revină, dar nu a reuşit decât să reducă din ecart.

"Am pierdut acolo la 14 puncte, am încercat să ţinem rezultatul, dar nu am reuşit. Pe final nu am băgat mingea în coş, am avut câteva situaţii de contraatac. Ele au fost mai bune pe final, au reuşit să ţină scorul", spune Adriana Niculescu.

Victoria menţine Oradea pe locul trei în clasament, la egalitate de puncte cu ocupanta locului al doilea, Phoenix Constanţa, echipă pe care o va întâlni în următoarea etapă, programată pe 15 aprilie. O zi mai târziu, CSU CSM va disputa şi returul cu CSM Ploieşti. Ambele partide sunt găzduite de Arena "Antonio Alexe".

Reporter: Nicolae Mihalcea

Operator: Norbert Hegedus