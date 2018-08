Fum în Palatul Episcopal din Oradea, la cinci zile după incendiu. Intervenţia pompierilor surprinsă în direct, la jurnalul Digi24 Oradea

Un nou incident a avut loc joi după-amiază, la Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea. Pompierii au intervenit cu o maşină, după ce în clădire a fost observat fum.

Totul s-a petrecut joi, în jurul orei 17:15, la cinci zile după incendiul catastrofal de sâmbăta trecută. Echipajul de pompieri a desfăşurat imediat un furtun şi a intrat de urgenţă în Palatul Episcopal. Prin ferestrele de la etajul întâi se observa fum. Salvatorii au pus imediat situaţia sub control.

„Am discutat cu cei de la ISU şi am înţeles că sub moloz mai există rămăşiţe de la incendiu şi când molozul este mişcat acestea se pot reaprinde. Nu a fost ceva grav, dar ieşea fum. Probabil că pompierii vor ţine sub observaţia clădirea pentru a evita orice nou incendiu”, a relatat jurnalistul Digi24 Bogdan Băcilă care a surprins în direct incidentul, în timpul unei relatări pentru jurnalul Digi24 Oradea.

Editor web: Adrian Laboş

