POM | Provocarea devenită virală a unui actor orădean

Succesul Ice Bucket Challenge, celebra campanie de donații pentru ajutorarea bolnavilor de scleroză, l-a inspirat pe un actor din Bihor să lanseze o provocare inedită. Sebastian Lupu şi-a invitat prietenii şi cunoscuţii să planteze cel puţin un pom. "Pune Oxigenul în Mişcare" - pe scurt POM se numeşte îndemnul care s-a viralizat pe reţelele de socializare. Sunt deja mii de distribuiri şi zeci de persoane care au răspuns provocării.

"Dragii mei, acesta e momentul în care invit pe toată lumea să Punem Oxigenul în Mişcare. E foarte simplu, ce trebuie să faceţi. Să luăm un pom, pentru această perioadă în ghiveci pentru că doar aşa se poate planta şi să îl plantăm în pământ. Unde? În curtea noastră."

Acum aproape două săptămâni, actorul Sebastian Lupu dădea startul campaniei Pune Oxigen în Mişcare printr-un scurt film postat pe o reţea de socializare. Îndemnul său a devenit repede viral, iar zeci de persoane au răspuns deja provocării.

"Am creat un mare suspans pe Facebook pentru că am anunţat că va apărea POM, credeau că e ceva partid sau că începe un nou spectacol la teatru. Lumea plantează peste tot, peste tot în ţară şi în străinătate, se mişcă POM-ul", spune Sebastian Lupu.

Printre cei care au acceptat provocarea se numără Luminiţa Popa. La rândul ei, le-a cerut prietenilor şi cunoscuţilor să facă acelaşi lucru.

"Punem acest pomişor ornamental în grădina prietenilor noştri şi cei pe care vă nominalizez să fiţi foarte atenţi pentru că o să stau cu ochii pe voi."

"M-a intrigat mult când am văzut pe Facebook acel POM, ce înseamnă POM, pentru că la început s-a făcut un fel de teasing şi apoi am aflat că înseamnă Pune Oxigenul în Mişcare şi înseamnă să plantezi un pomişor, aşa că am acceptat-o", povesteşte Luminiţa Popa.

Unii dintre cei care s-au alăturat au plantat mai mulţi copaci. Spun că astfel contribuie la păstrarea unui mediu natural sănătos.

"- Acum, când toată lumea taie, de ce să nu plantezi? Acum când nu se plantează, de ce să nu plantezi şi să o faci cu atenţie, sunt foarte multe motive.

- Ce aţi plantat?

- Cinci pomişori, din care trei sunt fructiferi şi doi sunt ornamentali", a explicat Dacian Lontiş, participant la campania POM.

"Cred că în orice zi, în orice săptămână şi în orice lună a anului este un moment oportun să plantăm. Să facem natura să crească în jurul nostru, atunci când alţii defrişează, noi să încercăm să plantăm", spune Csaba Bekesi, participant la campania POM.

Sebastian Lupu este convins că în câteva luni vor fi plantaţi mii de pomi în cadrul campaniei: "Acum când aproape nu se mai poate face nimic, te provoc la POM."

Reporter: Anca Deac

Operator: Gabor Szilagyi