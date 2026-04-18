Grindeanu, despre poziția lui Nicușor Dan în scandalul din coaliție: „Vede foarte bine”

Nicușor Dan. Inquam Photos /Octav Ganea
„Stabilitatea poate să revină foarte rapid”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă că preşedintele Nicuşor Dan „vede şi înţelege foarte bine rolul său constituţional” de mediator.

„Nicuşor Dan vede şi înţelege foarte bine rolul constituţional, acela de mediator. Dacă te duci şi ţii parte politică unui partid sau a altuia, înseamnă că ieşi din limitele constituţionale ale unui preşedinte. Ceea ce preşedintele Nicuşor Dan nu a făcut până acum, iar asta e un lucru bun”, a afirmat Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă la Timișoara, potrivit Agerpres.

Întrebat de jurnalişti cum comentează declaraţia şefului statului, care ar fi afirmat că PSD a provocat o criză, liderul social-democrat a răspuns: „Eu n-am văzut o aşa declaraţie şi dacă ar fi fost această declaraţie, nu înţeleg la ce se referă. Noi am făcut lucrurile cât se poate de transparent, de clar. Anul trecut am auzit un cuvânt obsesiv: «deficit». De dimineaţă până seară era cu deficitul. Acum, de vreo săptămână, două şi sunt convins că vom auzi şi în următoarele două, trei săptămâni o să auzim alt cuvânt obsesiv, şi anume «stabilitate», să nu stricăm stabilitatea. Stabilitatea e bună, dacă îţi dă prosperitate. Nu e cazul. Dacă lucrurile nu merg într-o direcţie bună şi asta spun 80% dintre români (...) atunci trebui să faci ceva, să schimbi, să încerci să îndrepţi direcţia spre o ţintă bună. Eu cred că asta înseamnă responsabilitatea”.

Grindeanu a menţionat că stabilitatea poate să vină rapid, „dacă există bunăvoinţă”.

„Să ai stabilitate, doar de dragul stabilităţii, nu cred că e o ţintă pe care trebuie să o urmăreşti neapărat. Dacă acea stabilitate ar aduce prosperitate, evident că nu ai niciun motiv să strici acel aranjament. Nu e cazul. Dar această stabilitate poate să revină foarte rapid, dacă există bunăvoinţă şi dacă se găseşte rapid un consens politic”, a precizat preşedintele PSD.

Preşedintele Nicuşor Dan a admis joi că, în acest moment, PSD încalcă protocolul coaliţiei de guvernare prin faptul că solicită schimbarea premierului înainte de rotativa la guvernare din aprilie 2027.

Într-un interviu la Europa FM, şeful statului a fost întrebat dacă nu i se pare că PSD este cel care a provocat o criză politică pentru că a încălcat înţelegerea semnată anul trecut care spune că Ilie Bolojan va fi premier până la rotativa guvernamentală din aprilie 2027.

„Este un acord pe care PSD, în momentul acesta, îl încalcă. Cu asta sunt de acord”, a afirmat Nicuşor Dan.

Citește și: Nicușor Dan, răspuns ferm privind un Executiv din care să facă parte și AUR: „Nu”. Ce spune despre un guvern minoritar

Grindeanu, replică pentru Bolojan: Să încerci să vinzi companiile de stat înseamnă să furi toată cămara. Ăsta e adevăratul șobolănism

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
grindeanu bolojan
3
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Ai ajuns premier cu voturile PSD”
sistem patriot
4
Dezvăluirea unui comandant ucrainean. Motivul pentru care soldații încalcă regulile când...
aur
5
Reacția AUR după ce Bolojan a anunțat că vrea să vândă acțiuni la companiile de stat
Iranienii continuă: după executarea unui sportiv, au condamnat pentru prima dată la moarte o femeie! De ce e acuzată
Digi Sport
Iranienii continuă: după executarea unui sportiv, au condamnat pentru prima dată la moarte o femeie! De ce e acuzată
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ALEGERI 2025
Ce căuta Simion la hotelul din Timișoara unde avea loc reuniunea PSD
Bogdan Ivan
Bogdan Ivan, atac la Oana Gheorghiu privind listarea companiilor: „Nu are nimic în comun cu dezvoltarea capacităţilor de producţie”
grindeanu bolojan
Grindeanu, replică pentru Bolojan: Să încerci să vinzi companiile de stat înseamnă să furi toată cămara. Ăsta e adevăratul șobolănism
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, înainte de „Momentul adevărului”: Este evident că, așa cum suntem acum, lucrurile nu mai pot continua
simion georgescu 2
George Simion, reacție după întâlnirea cu Călin Georgescu de la Biblioteca Națională. Care e planul Opoziției
Recomandările redacţiei
671279988_1530739608613060_5503566389923348923_n
Alexandru Nazare: „România are uși deschise la Washington”...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou...
Tankers anchored in the Strait of Hormuz off the coast of Qeshm Island, Iran
Ce înseamnă de fapt răzgândirile Iranului privind deschiderea /...
trump
Război în Orientul Mijlociu, ziua 50: Trump spune că Iranul „se...
Ultimele știri
„Nu este în interesul meu”. Papa Leon face precizări despre discursurile care au fost interpretate ca fiind un atac la Trump
Președintele Columbiei transmite un avertisment către SUA: O „rebeliune” pândește America Latină
Scandal în SUA: democrații îl acuză pe Trump că „se lasă păcălit” de Putin. „Ce mesaj transmite?”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă totul pentru ele pe 18 aprilie 2026. Top trei zodii care scapă, în sfârșit, de griji și își...
Cancan
Andreea Popescu îi dă FATALA lui Dan Alexa! După escapada din Timișoara, bruneta schimbă strategia!
Fanatik.ro
Locul de muncă pe care l-ar fi avut Aryna Sabalenka dacă nu ar fi făcut tenis. Ar fi câștigat bani frumoși...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
S-a accidentat! Lovitură pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Rapid! Noul transfer e în drum spre...
Adevărul
2030, termen-limită războiul din Ucraina și pentru Europa. Scenariul care schimbă strategia NATO
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Thalía, mărturisiri neașteptate după 30 de ani de carieră: „Fiecare zi este o oportunitate nouă de a o lua de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce lovitură: Jurgen Klopp și-a ales următoarea echipă și nu e Real Madrid!
Pro FM
O prietenie rară la Hollywood. Taylor Swift, eseu dedicat „empaticei” Dakota Johnson, în „Time”: „Pot garanta...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
Securitatea spitalelor, o glumă pe bani publici: de la bătăi cu topoare la furtul instalației de oxigen. Cine...
Newsweek
Sfârșitul Europei. Populația scade cu 50.000.000 de persoane. Pensiile nu se pot plăti. România prinsă în horă
Digi FM
O tânără de 23 de ani spune că inteligența artificială i-a salvat viața, după ce medicii au diagnosticat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Gabriela Spanic, adevărul despre cum se menține în formă la 52 de ani: „Îmi place să fac sport!” Actrița a...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...