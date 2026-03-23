Live TV

Raidul asupra mașinii ucrainene de transport de valori ar fi fost organizat de serviciile secrete ungare pentru a provoca o confruntare

Data actualizării: Data publicării:
Valori
Unul dintre cele două vehicule blindate ucrainene de transport de numerar este surprins în timp ce Administrația Națională a Impozitelor și Vămilor din Ungaria (NAV) restituie aceste vehicule Băncii de Economii a Ucrainei, la Budapesta, pe 12 martie 2026. Foto: Profimedia

O operațiune de reținere a agenților ucraineni de transport de valori și de confiscare a activelor aparținând Oschadbank, desfășurată pe 5 martie, a fost planificată de serviciile de informații maghiare pentru a provoca o confruntare cu Ucraina înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria.

Potrivit a patru surse VSquare familiarizate cu detaliile operațiunii, raidul a fost condus de Örs Farkas, secretarul de stat responsabil cu serviciile de informații civile, scrie European Pravda.

Se susține că serviciile de informații maghiare monitorizau transporturile regulate de numerar bancar din Austria către Ucraina încă de la începutul lunii ianuarie 2026. Supravegherea a fost efectuată în străinătate: agenții au identificat hotelul din Viena unde erau cazați agenții de pază ucraineni și au cartografiat rutele pe care le foloseau.
Planul inițial al Ungariei era să-i prindă pe ucraineni cu arme, ceea ce ar fi permis autorităților să promoveze o narațiune despre terorism sau trafic ilegal de arme.

Din acest motiv, Centrul de Combatere a Terorismului (TEK) a fost însărcinat să efectueze raidul, care a fost supravegheat personal de secretarul de stat Farkas din centrul de comandă al TEK.

Cu toate acestea, raidul nu a decurs conform planului, deoarece documentele, transferurile de numerar și operațiunea de transport de numerar s-au dovedit a fi în întregime legale, iar ucrainenii nu aveau asupra lor arme.

Citește și

Viktor Orban la summitul UE: „Am câştigat prima bătălie”

Ca urmare, autoritățile maghiare au elaborat în grabă un „Plan B”, acuzându-i pe agenții de pază din transportul de numerar de spălare de bani. Autoritatea fiscală a Ungariei (NAV) a primit instrucțiuni să lanseze o anchetă pentru a crea aparența legalității.

Faptul că operațiunea a fost improvizată este evidențiat și de absența oricărei notificări către serviciile de informații militare maghiare cu privire la raid, în ciuda narațiunii despre o „mafie de război”.

Mai mult, Ministerul Apărării din Ungaria a fost informat abia după ce agenții TEK și-au dat seama că nu dispuneau de suficiente vehicule pentru a transporta vehiculele de transport de numerar confiscate și au fost nevoiți să solicite transport militar.

Pe 9 martie, autoritățile maghiare au adoptat de urgență o legislație pentru a crea un cadru legal pentru confiscarea fondurilor care au ajuns în mâinile serviciilor de informații maghiare după confiscarea a două vehicule de transport de numerar ale Oschadbank. Acest lucru a necesitat, de asemenea, o decizie separată, adoptată special de guvernul lui Viktor Orbán.

Citește și

UE limitează fluxul de informaţii sensibile spre Ungaria din cauza temerilor legate de scurgeri de informaţii către Rusia (Politico)


 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
orban putin
1
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
2
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
explozie turcia
3
Explozie într-un district al Istanbulului: două clădiri s-au prăbușit, trei oameni au...
Iran oil crude petroleum fuel barrels in row concept. Iranian petrol business and fuel extraction industrial containers 3d illustration.
4
Primele reacții după ce SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra petrolului iranian...
SAR operation at Kharkiv apartment block hit by Russian missile, Ukraine - 07 Mar 2026
5
Noua rachetă rusească „Izdeliie-30” face ca atacurile să fie mai greu de anticipat: a...
România, eliminată dramatic de Turcia la barajul pentru Campionatul Mondial. Prima reacție a FRH
Digi Sport
România, eliminată dramatic de Turcia la barajul pentru Campionatul Mondial. Prima reacție a FRH
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
peter szijjarto alaturi de serghei lavrov care zambeste
UE limitează fluxul de informaţii sensibile spre Ungaria din cauza temerilor legate de scurgeri de informaţii către Rusia (Politico)
agbhaDgbad
Experți militari ucraineni au doborât primele drone iraniene Shahed în Orientul Mijlociu
ucraina nato
Prima vizită oficială a unei delegații NATO de nivel înalt în Ucraina de la invazia rusă din 2022
INSTANT_REUNIUNE_INFORMALA_CE_BELGIA_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Ar fi trebuit să aștepte rezultatul alegerilor”. Temeri în rândul criticilor europeni ai lui Orban: UE a căzut într-o capcană
telegram continut interzis ilegal
Cine se află în spatele canalelor Telegram pline de clipuri cu prizonieri de război ucraineni uciși și cu cadavrele lor profanate
Recomandările redacţiei
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță...
Submarin iranian
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia...
LaGuardia Crash
Accident grav pe pista aeroportului LaGuardia din New York: doi morți...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 24. Statele din Golf vor slăbirea...
Ultimele știri
Trecerea la ora de vară creşte riscul de AVC şi infarct. Care sunt recomandările medicilor
Guvernul ar putea decide în zilele următoare măsurile pentru a ține sub control prețurile carburanților. Variantele luate în calcul
Proteste violente în capitala Albaniei: mii de oameni au ieșit în stradă la Tirana și au cerut demisia premierului. Care este motivul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Medicii i-au pus durerile pe seama unei întinderi musculare, dar diagnosticul de la 22 de ani a dărâmat-o...
Cancan
Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?
Fanatik.ro
Dezvăluiri-bombă din dosarul ”paralel” al lui Călin Georgescu. Cine e fostul senator PSD chemat să rezolve...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Declarațiile lui Mihai Pintilii după plecarea de la FCSB au creat valuri în direct: „E de apreciat...
Adevărul
West Point avertizează că blocarea strâmtorii Ormuz va sufoca industria de apărare a SUA
Playtech
Regula de la trecerea de pietoni pe care mulți șoferi o greșesc. Când ești obligat să oprești, de fapt
Digi FM
Un jandarm a găsit o borsetă cu 4.500 de euro și peste 7.500 de lei. Ce a urmat apoi a devenit viral
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT din lot! Mircea Lucescu s-a decis rapid, înainte de Turcia - România
Pro FM
Mădălina Ghenea, tur de forță la Hollywood în săptămâna Oscarurilor. Patru apariții spectaculoase în doar...
Film Now
Timothy Dalton, la 80 de ani. Povestea actorului care a renunțat la o carieră militară pentru Shakespeare și...
Adevarul
The Economist: războiul din Iran îl face pe Donald Trump mai slab și mai imprevizibil
Newsweek
Ministrul muncii schimbă data la care se acordă ajutoarele la pensie. Casa de Pensii confirmă problemele
Digi FM
Kevin Hart își ironizează propria statuie de ceară: "Cine dracu’ e ăsta?". Comentariul lui Dwayne Johnson...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Sarah Michelle Gellar, despre motivul pentru care a lipsit ani buni de la Hollywood. Continuarea "Buffy...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant