George Simion și-a făcut apariția, sâmbătă, la același hotel din Timișoara unde a fost organizată și ultima întâlnire a social-democraților, înaintea unei ședințe decisive programate luni. Liderul AUR susține că prezența sa în oraș era planificată încă de două luni și nu are legătură cu reuniunea PSD.

Explicația liderului AUR

Întrebat dacă participă la ședința PSD, liderul AUR a negat și a explicat motivul vizitei.

„E o ocazie mult mai fericită, mai frumoasă: o să fiu naș la un botez. Și de asta am venit. Era planificat de vreo 2 luni.”

Întrebat dacă este cazat în hotelul unde are loc reuniunea social-democraților, George Simion a răspuns: „Cred că ședința e acolo, la sala de conferințe.”

Ce spune de întâlnirea cu Georgescu

George Simion a făcut și declarații despre întâlnirea de vineri cu Călin Georgescu, care a avut loc la Biblioteca Națională. Întrebat ce a discutat cu acesta, liderul AUR nu a oferit detalii, precizând că rezultatele vor fi vizibile în perioada următoare.

„Asta o să vedeți săptămâna viitoare.”

Vizita lui Simion la hotelul din Timișoara coincide cu prezența liderilor PSD în același loc, unde social-democrații se reunesc înaintea unei ședințe importante programate la începutul săptămânii viitoare.

