Reţea de apă potabilă într-un sat din Bihor, cu ajutorul unor voluntari elvețieni

Un sat din Bihor va beneficia de o reţea de apă potabilă cu ajutorul elveţienilor. Aproape 30 de voluntari au venit cu bani, aparatură şi forţă de muncă, pentru a asigura localnicilor apă potabilă. Proiectul a început în urmă cu şapte ani, iar elveţienii au investit până acum în jur de 200 de mii de euro. Voluntarii vor sta în România timp de o săptămână.

Proiectul a început acum şapte ani în Şinteu, un sat de slovaci din Bihor aflat la limita cu judeţul Sălaj.

"Am intrat în legătură cu o parohie din Elveţia, care s-a arătat dispusă să sprijine financiar un proiect din România, indiferent de zonă. Când am aflat de ei, le-am propus să ajute asigurarea apei potabile pentru Şinteu şi deja de şapte ani sprijină acest proiect", a declarat Hans Burch, inginer în construcții.

"Eu îi cunosc din 1990, dar tot printr-un preot am aflat de ei. Acel preot a aflat că ei vor să ajute o comunitate mai săracă. Ne-au construit o casă de caritate care are 30 de metri lungime, 10 lăţime. Are un etaj, acolo am şi paturi pentru bolnavi", susţine preotul Martin Rolnik.

Până acum au fost captate şase izvoare şi a fost amenajat un rezervor de 120 de metri cubi. Anul acesta 27 de voluntari lucrează la construcţia altor două rezervoare şi a unui bazin pentru presiune.

"La capătul conductei, care de la rezervor până aici va avea o lungime de nouă kilometri, avem nevoie un fel de tun de apă care să menţină cât de cât presiunea apei pentru localnicii care o vor folosi", a explicat Hans Burch, inginer în construcții.

200 de mii de euro strânşi de elveţieni au fost folosiţi pentru cumpărarea materialelor. În schimb, manopera este realizată gratuit, de voluntari.

"În Elveţia avem de toate, aşa că ajutăm şi comunitatea de aici", spune un voluntar.

"Am fost interesată despre ce se întâmplă aici, aşa că mi-au povestit şi m-au întrebat dacă vreau să vin cu ei, iar anul trecut am venit pentru prima dată aici", spune Manuela Manser, voluntar.

"Mă încântă această experienţă, pentru că aici oamenii nu au aceleaşi lucruri pe care le avem noi în Elveţia, aşa că pentru mine e grozav să le pot oferi ceva."

Dacă ar fi realizat acelaşi proiect în Elveţia, muncitorii ar fi fost plătiţi cu până la 55 de euro pe oră, iar un şef de şantier cu 150 de euro pe oră. Asta înseamnă că la finalul lucrărilor, totul ar fi costat în jur de şase milioane de euro. Autorităţile locale nu îşi permit să realizeze prin propriile puteri un asemenea proiect.

"Comunitatea slovacă este întinsă pe suprafeţe mari, casele sunt răspândite, este nerentabil, practic, să vină cineva să investească şi să recupereze banii prin preţul apei", susţine Miroslav Iabloncsik, consulul onorific al Slovaciei.

Şeful echipei de voluntari, Hans Burch, vine în România de 27 de ani şi a realizat proiecte sociale în mai multe localităţi din Bihor.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Norbert Hegedus

