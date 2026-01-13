Un accident grav a avut loc, marți, între un camion și un autoturism, pe centura ocolitoare a Timișoarei, unde se circulă în condiții de iarnă. Șoferul mașinii a murit în urma impactului, anunță Digi24.

Accidentul rutier s-a produs marți dimineață, pe centura ocolitoare a Timișoara, între localitățile Șag și Giroc.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii și echipajele medicale. Potrivit ISU, au fost mobilizate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, două echipaje SMURD și 12 pompieri, anunță Digi24.

În cele două vehicule se aflau doar conducătorii auto. În urma coliziunii, șoferul autoturismului a rămas încarcerat, pompierii intervenind pentru extragerea acestuia din mașină. Șoferul autotrenului primește îngrijiri medicale la fața locului.

Ulterior, autoritățile au revenit cu noi precizări: „Victima încarcerată (n.r. un bărbat) a fost extrasă de către pompieri. Din nefericire, aceasta a fost declarată decedată de către medicul sosit la locul accidentului, prezentând leziuni incompatibile cu viața”, a transmis ISU Timiș.

Se estimează reluarea circulației după ora 12.00, anunță Centrul Infotrafic al Poliției Române.

Editor : C.A.