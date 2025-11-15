Video&Foto Accident mortal pe DN6: O pacientă a decedat după ce un șofer a intrat pe contrasens și a lovit frontal o ambulanță privată Data actualizării: 15.11.2025 20:29 Data publicării: 15.11.2025 20:28 Foto: IPJ Timiș Accident mortal pe DN6, în județul Timiș, după ce un șofer a intrat pe contrasens și a lovit frontal o ambulanță privată, în care erau doi pacienți. Caz straniu într-o școală din Timișoara: în clase și pe holuri miroase ca la dentist. Nimeni nu își explică situația Preț-record la carburanți, după a patra scumpire într-o singură lună. Motorina a sărit de pragul psihologic de 8 lei/litru. Ce urmează Primarul Timișoarei: Un angajat de la ISC ziua mă controlează, noaptea mă înjură pe Facebook. Instituțiile sunt folosite politic „Nu vrem să respectăm legea, d-aia se întâmplă!”. România rămâne campioana Europei la morți pe șosele. Ce spun șoferii Austeritatea scurtează târgurile de Crăciun. Orașul care a amânat deschiderea oficială cu o săptămână, ca să reducă cheltuielile 19 clădiri istorice din cea mai frumoasă stațiune balneară din Europa, acum în paragină, ar putea fi preluate de stat Când au fost făcute apelurile la 112 prin care a fost chemată ambulanța la clinică Daniel Băluță și-a depus candidatura la Capitală. Sorin Grindeanu, absent de la eveniment Ceață densă în mai multe județe. Vreme frumoasă la munte și temperaturi scăzute la câmpie. Ce anunță ANM pentru săptămâna viitoare Trei persoane au ajuns la spital, în urma impactului. Este vorba despre șoferul vinovat și doi pacienți din ambulanță: o femeie de 73 de ani și un bărbat de 77 de ani.Cei doi pacienți se întorceau de la dializă. Din păcate, femeia de 73 de ani a murit la spital.Pe lângă dosarul de vătămare corporală din culpă, polițiștii au extins cercetările și cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă. Editor : Liviu Cojan Etichete: timisoara timis dializa accident mortal dn6 ambulanta privata pacienta decedata Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de... 2 Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea... 3 Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea... 4 Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din... 5 Înapoi la practicile din Era Sovietică: Rusia intenționează să mute populația din Ucraina...