Video&Foto Accident mortal pe DN6: O pacientă a decedat după ce un șofer a intrat pe contrasens și a lovit frontal o ambulanță privată

accident dn6 ambulanta privata
Foto: IPJ Timiș

Accident mortal pe DN6, în județul Timiș, după ce un șofer a intrat pe contrasens și a lovit frontal o ambulanță privată, în care erau doi pacienți.

Trei persoane au ajuns la spital, în urma impactului. Este vorba despre șoferul vinovat și doi pacienți din ambulanță: o femeie de 73 de ani și un bărbat de 77 de ani.

Cei doi pacienți se întorceau de la dializă. Din păcate, femeia de 73 de ani a murit la spital.

Pe lângă dosarul de vătămare corporală din culpă, polițiștii au extins cercetările și cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă.

Editor : Liviu Cojan

S-a terminat pentru România! Austria i-a ”condamnat” pe ”Tricolori” la baraj
