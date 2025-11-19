Live TV

Accident grav în Pasajul Michelangelo din Timişoara. Un tânăr de 21 de ani a murit, altul a fost rănit

Data publicării:
Screenshot 2025-11-19 092008
Accident grav. Foto via News.ro

Un tânăr de 21 de ani a murit şi un pasager de 20 de ani a fost rănit, miercuri dimineaţă, după ce autoturismul în care se aflau s-a ciocnit frontal cu o autoutilitară pentru salubrizare, în Pasajul Michelangelo din Timişoara, informează News.ro.

Una dintre victime a fost găsită inconştientă pe carosabil şi nu a putut fi salvată.

„La data de 19 noiembrie 2025, în jurul orei 02:30, poliţiştii rutieri au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier în municipiul Timişoara. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, a rezultat faptul că un tânăr de 21 de ani a condus un autoturism în pasajul Michelangelo, dinspre strada Vasile Pârvan înspre strada Corneliu Coposu, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă de un bărbat de 56 de ani care circula din sens opus”, a transmis, miercuri, IPJ Timiş.

În urma evenimentului rutier, a rezultat decesul conducătorului auto de 21 de ani, precum şi rănirea pasagerului acestuia, un tânăr de 20 de ani, care a fost transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

„Am fost solicitaţi să intervenim la un accident rutier produs în Pasajul Michelangelo din municipiul Timişoara. La locul evenimentului s-au deplasat o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o autospecială de descarcerare, o autosanitară SMURD tip C, 8 pompieri şi o ambulanţă SAJ”, a transmis, miercuri dimineaţă, ISU Timiş.

Accidentul s-a produs între un autoturism în care se aflau două persoane şi o autoutilitară pentru salubrizare, în care se afla doar şoferul.

„În urma impactului, o persoană din autoturism a rămas blocată, fiind extrasă de echipajul de descarcerare, conştientă şi cooperantă. La sosirea pompierilor la locul accidentului, o a doua persoană din autoturism a fost găsită pe carosabil, în stare de inconştienţă. Şoferul autoutilitarei nu a necesitat îngrijiri medicale”, au precizat pompierii.

Echipajele medicale au aplicat manevre de resuscitare pentru victima găsită pe carosabil.

„Din păcate, aceasta nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată de către medic”, arată sursa citată.

Cealaltă victimă a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

