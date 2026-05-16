Papa Leon al XIV-lea aprobă o comisie la Vatican dedicată reglementării inteligenței artificiale

Papa Leon al XIV-lea. Foto: Profimedia Images

Papa Leon al XIV-lea a aprobat înfiinţarea unei comisii formate din membri ai diverselor dicasterii (ministere) care alcătuiesc Guvernul Vaticanului cu scopul de a facilita schimbul de informaţii şi proiecte privind inteligenţa artificială (AI), inclusiv politicile referitoare la utilizarea acesteia în cadrul instituţiei, a anunţat sâmbătă Sfântul Scaun.

Papa şi-a manifestat încă de la începutul pontificatului său interesul pentru AI şi are în vedere publicarea unei enciclice pe această temă, transmite agenţia de presă EFE preluată de Agerpres.

Ideea îi aparţine cardinalului Michael Czerny, prefect al Dicasterului pentru Promovarea Dezvoltării Umane Integrale.

Czerny, care va fi responsabil de această comisie, are aprobarea papei şi va analiza „posibilele efecte asupra fiinţelor umane şi asupra umanităţii în ansamblu, precum şi preocuparea Bisericii pentru demnitatea fiecărei fiinţe umane, în special în ceea ce priveşte dezvoltarea sa integrală”.

În documentul instituţiei sale se explică faptul că „revine instituţiei coordonatoare să faciliteze colaborarea şi schimbul de informaţii între membrii grupului cu privire la activităţile şi proiectele legate de inteligenţa artificială, inclusiv politicile privind utilizarea acesteia în cadrul Sfântului Scaun, promovând dialogul, comuniunea şi participarea”.

Încă din ianuarie 2025, dicasteriile pentru Doctrina Credinţei şi pentru Cultură şi Educaţie au elaborat importantul document „Antiqua et Nova” privind relaţia dintre inteligenţa artificială şi inteligenţa umană.

Comisia va fi alcătuită din reprezentanţi ai dicasteriilor pentru Promovarea Dezvoltării Umane Integrale, pentru Doctrina Credinţei, pentru Cultură şi Educaţie şi pentru Comunicare, precum şi din membri ai Academiei Pontificale pentru Viaţă, ai Academiei Pontificale de Ştiinţe şi ai Academiei Pontificale de Ştiinţe Sociale.

Iniţiativa aminteşte de comisia COVID-19, creată de papa Francisc în martie 2020, la momentul culminant al pandemiei, notează EFE.

Editor : Ana Petrescu

