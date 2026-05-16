Șoferii ar putea plăti rovinieta diferit de la 1 iulie. Ce prevede un proiect al Ministerului Transporturilor

autostrada soarelui
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a pus în dezbatere un proiect de Ordin privind aprobarea categoriilor de vehicule şi nivelul rovinietei care se va aplica începând cu 1 iulie şi care va ţine cont de norma EURO.

„Rovinieta se stabileşte şi se aplică în funcţie de: categoria vehiculului; clasa de emisii poluante (EURO); durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum şi durata de staţionare. Valoarea rovinietei se aplică în mod nediscriminatoriu utilizatorilor români şi străini”, se menţionează în proiect, scrie Agerpres.

Conform anexei la proiect, în cazul vehiculelor de transport persoane cu maximum 9 locuri pe scaune (inclusiv şoferul) şi al autoturismelor, pentru vehiculele electrice şi cele EURO VI, rovinieta va fi de 22 de lei pentru o zi, 30 de lei pentru 10 zile, 48 de lei pentru 30 de zile, 76 de lei pentru 60 de zile şi 254 lei pentru un an. În cazul vehiculelor EURO V-IV, tarifele vor fi de 26 lei pentru o zi, 35 lei pentru 10 zile, 55 lei pentru 30 de zile, 87 lei pentru 60 de zile şi 292 lei pentru 12 luni, iar pentru cele EURO III-0, se vor ridica la 29 de lei pentru o zi, 39 de lei pentru 10 zile, 62 de lei pentru 30 de zile, 99 pentru 60 de zile şi 330 lei pentru un an.

În ceea ce priveşte vehiculele de transport marfă cu masa mai mică sau egală cu 3,5 tone acestea vor fi cuprinse între 52 şi 67 lei pe o zi, 69 şi 90 lei pentru 10 zile, 110 şi 143 lei pentru 30 de zile, 173 şi 225 lei pentru 60 de zile şi 579-753 lei pentru 12 luni.

Pentru vehiculele de transport persoane cu mai mult de nouă locuri pe scaun şi maximum 23 de locuri pe scaun, tarifele vor fi începe de la 173-225 lei pentru o zi până la 1.931-2.510 lei pentru un an, iar pentru cele cu mai mult de 23 de locuri pe scaun de la 306-397 lei pentru o zi la 3.400-4.420 lei pentru un an.

Cuantumul rovinietei, stabilit în lei, se va actualiza anual, până la 31 decembrie, în funcţie de indicele preţurilor de consum (IPC) comunicat de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior, după o formulă stabilită de minister. Valoarea rovinietei actualizată anual se va aplica începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

