Au fost momente tensionate, miercuri, la Spitalul Județean din Timișoara, unde sunt internați suporterii greci care au supraviețuit accidentului rutier grav soldat cu șapte morți. Un bărbat venit la spital împreună cu un reprezentant al clubului de fotbal PAOK Salonic a lovit camera unei echipe de televiziune aflate la fața locului. Polițiștii au fost sesizați, iar bărbatul a fost dus la secția de poliție pentru declarații. În paralel, o altă tragedie a avut loc în Grecia, unde un suporter a murit după ce a suferit un stop cardiac, la aflarea veștii că un prieten se numără printre victimele accidentului din România.

Incidentul a avut loc în fața spitalului, în timpul unei vizite oficiale. La fața locului se aflau ambasadoarea Greciei în România, un reprezentant al clubului PAOK Salonic și prefectul județului Timiș. În momentul în care delegația se îndrepta către intrarea unității medicale, un bărbat s-a adresat presei pe un ton ridicat, în timp ce jurnaliștii filmau.

Totul a culminat în momentul în care camera de filmat a unei echipe de televiziune a fost lovită. Din primele informații, bărbatul este suporter al echipei de fotbal PAOK. Jurnaliștii au apelat numărul de urgență 112 pentru a sesiza cele întâmplate, iar acesta a fost dus la secția de poliție pentru a da declarații. Urmează ca și jurnaliștii implicați să fie audiați.

În paralel, la Spitalul Județean din Timișoara sunt internați cei supraviețuitorii accidentului grav produs pe DN6, care sunt internați pe secțiile de neurochirurgie, politraumatologie și ortopedie.

Tragedia s-a petrecut aproape de Lugoj, pe DN6, când un microbuz în care se aflau zece oameni, toți fani ai grupării din Salonic, a intrat într-o depășire, nu a mai reușit să revină pe banda sa și s-a ciocnit frontal cu un TIR, care venea din sens opus. Șapte persoane au decedat, iar trei au fost rănite.

Între timp, polițiștii continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului. Oamenii legii încearcă să afle ce s-a întâmplat în microbuz înainte de impact.

În imaginile surprinse de o cameră de bord se observă cum autovehiculul efectuează o depășire, iar în momentul în care încearcă să revină pe banda de mers, șoferul semnalizează stânga și intră frontal într-un TIR. Toate datele sunt analizate într-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Incidentul a avut și urmări tragice în Grecia. Un suporter grec în vârstă de 54 de ani, cunoscut în comunitatea suporterilor PAOK și cu afecțiuni cardiace, a murit după ce a aflat că un bun prieten al său se numără printre cele șapte victime decedate în accidentul din România.

Bărbatul, care urma să fie operat pe cord în următoarele zile, a suferit un stop cardiac și s-a prăbușit. Medicii nu au mai reușit să-l resusciteze.

În acest context, clubul PAOK Salonic a solicitat UEFA amânarea meciului cu Olympique Lyon, din Europa League, însă forul european a respins cererea.

La câteva ore de la accident, Răzvan Lucescu, antrenorul PAOK Salonic, a oferit o reacție pentru Digi Sport.

„Toți cei care susțin echipa se consideră o familie imensă. Când apar astfel de situații, se resimte enorm, se trăiește la cote maxime, tristețea e imensă. Pe de altă parte, sunt tineri, e păcat. Tragedii există, sunt în fiecare moment în lumea asta”, a transmis Răzvan Lucescu.

