Supraviețuitor al accidentului de pe DN6: „Volanul s-a blocat în depășire". Ce spune grecul că s-ar fi întâmplat cu mașina

șapte persoane au murit, marţi, într-un accident în judeţul Timiş.

Au apărut noi informații despre accidentul din judeţul Timiş, în care şapte cetăţeni greci au murit, iar alţi trei au fost răniţi. Unul dintre cei trei supraviețuitori a mărturisit unui medic că volanul microbuzului s-a blocat în timpul depășirii din cauza sistemului de asistență pentru menținerea benzii de rulare, relatează Protothema și ERTnews.

În cadrul unui interviu acordat ERT, medicul Dmitris Koukoulas a afirmat că unul dintre cei trei răniți i-a dezvăluit că volanul s-a blocat în timpul manevrei de depășire.

„Volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza sistemului Lane Assist (n.red - sistemul de asistență pentru menținerea benzii de rulare)”, a declarat medicul. 

„Am vorbit cu doi dintre cei trei (răniți). Pacientul care se simte cel mai bine dintre toți și are leziuni mai ușoare, are câteva fracturi la membrele inferioare, mi-a spus că s-a întâmplat ceva cu sistemul de asistență la menținerea benzii de circulație. A avut loc o depășire, sistemul de asistență la menținerea benzii de circulație s-a blocat și a blocat volanul, a pierdut controlul mașinii pentru că s-a întâmplat ceva cu sistemul de asistență la menținerea benzii de circulație. Sistemul de asistență la menținerea benzii de circulație s-a activat și șoferul nu a mai putut readuce mașina pe traiectorie”, a mai afirmat acesta.

Dimitris Koukoulas se afla într-un spital la aproximativ 10 kilometri de locul accidentului. După cum a explicat el la ERTnews, acolo a avut loc prima evaluare a victimelor, înainte de a fi transportaţi la Spitalul Universitar din Timişoara. El s-a deplasat la Spitalul Universitar imediat ce a aflat că în accident erau implicaţi cetăţeni greci, pentru a ajuta în principal la traducere şi comunicare cu răniţii şi personalul medical.

Koukoulas a confirmat că doi dintre cei trei răniţi sunt în stare să comunice şi sunt internaţi în unitățile medicale menţionate deja de autorităţi. Unul dintre răniţi are fracturi la membrele inferioare, însă starea lui generală este bună.

Între timp, părinţii victimelor au sosit la Timişoara încă de miercuri dimineaţă, pentru a continua procedurile de identificare, autopsie şi necropsie. 

Amintim că șapte persoane au murit, marţi, într-un accident în judeţul Timiş. Un microbuz care venea din Grecia și se deplasa spre Franța, având la bord zece persoane, a intrat într-o depășire, pe DN6 - E70, aproape de localitatea Lugojelul, la intrarea pe centura Lugoj, iar la încercarea de a reintra pe banda sa a acroșat o cisternă, apoi a fost proiectat pe sensul opus, unde s-a ciocnit de un TIR.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, miercuri dimineaţă, că a fost în contact direct permanent cu omologul său din Grecia, după accidentul de pe DN6.

De asemenea, antrenorul lui PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, a reacționat în urma accidentului rutier. În exclusivitate pentru DigiSport, antrenorul român îi asigură pe suporteri că echipa este alături de familiile îndurerate. Clubul PAOK va plăti pentru repatrierea trupurilor celor decedați.

Mesaj sfâșietor de la preşedintele clubului PAOK, după ce suporteri greci au murit într-un cumplit accident rutier în Timiş

Cum s-a putut produce accidentul de pe DN6, soldat cu 7 morți. Explicațiile lui Titi Aur: „Se întâmplă la șoferii cu multă experiență”

