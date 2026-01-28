Live TV

Piteștiul își face centrală electrică fotovoltaică. Valoarea proiectului este de peste 27 de milioane de lei

Panouri fotovoltaice. Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik

Primăria Piteşti a anunţat, miercuri, că a fost semnat contractul de finanţare pentru implementarea proiectului de construire a unei centrale electrice fotovoltaice, finanţat în cadrul programului Fondul pentru Modernizare.

Valoarea totală a proiectului este de 27,29 de milioane de lei cu TVA inclus. Valoarea nerambursabilă finanţată din Fondul pentru Modernizare reprezintă 100% din cheltuielile eligibile, respectiv 26,19 milioane de lei cu TVA inclus, iar valoarea asigurată de beneficiar este de 1,09 milioane de lei cu TVA inclus.

Proiectul vizează realizarea capacităţilor noi de producere a energiei electrice din surse solare de 4,025 MW, pe un teren în suprafaţă totală de peste 75.000 de metri pătraţi din zona de sud a municipiului, aparţinând Primăriei Piteşti.

"Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin intermediul activităţilor specifice din cadrul proiectului, respectiv crearea unei unităţi de producţie a energiei din surse regenerabile pentru consum propriu şi atenuarea schimbărilor climatice produse de activitatea economică prin montarea de panouri fotovoltaice până la finalul implementării proiectului", se menţionează într-un comunicat al Primăriei Piteşti.

Termenul de implementare a proiectului este 31 decembrie 2026.

