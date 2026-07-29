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Vila de protocol a lui Ceauşescu din Timișoara va putea fi închiriată pentru evenimente private. Care e tariful

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Vila Ceaușescu Timișoara
Foto: Facebook Alfred Simonis
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Vila Internaţional din Timişoara, fostă casă de protocol a lui Nicolae Ceauşescu, intrată în prezent în proprietatea Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, va putea fi închiriată ocazional pentru evenimente private, după ce, miercuri, plenul forului legislativ judeţean a aprobat un contract-cadru în acest sens.

„Spaţiul va putea fi folosit pentru evenimente private pentru perioade de cel mult 45 de zile, iar tariful de închiriere a fost stabilit la 2 lei pe metru pătrat pe zi, la care se adaugă TVA. Prima solicitare a venit deja din partea unei firme care organizează evenimente şi care se vor desfăşura în curtea vilei, întrucât reamenajarea construcţiei încă nu este gata”, a anunţat preşedintele CJ Timiş, Alfred Simonis.

Conform hotărârii de CJ, clădirea va putea fi închiriată fără organizarea unei licitaţii doar în cazul utilizărilor ocazionale, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile, fără posibilitatea prelungirii.

Vila Internaţional se află în apropierea Catedralei Mitropolitane din Timişoara, dar a fost lăsată în paragină în ultimele două decenii, de foştii parteneri majoritari de contract (firma Tender, n.r.) ai CJ Timiş.

Acum, CJ Timiş doreşte ca în imobil să fie realizat un hub cultural şi artistic, începând de anul viitor.

Cartea de vizită a locaţiei nu este de neglijat, după Revoluţie, la vilă trecând, pe rând, personalităţi marcante din ţară şi străinătate, printre care şi cosmonautul Charles Duke, membru al echipajului misiunii Apollo 16, Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Petre Roman, Theodor Meleşcanu, Adrian Năstase, Mugur Isărescu, Adrian Severin, fostul comisar european pentru integrare, Gunter Verheugen, şeful Statului German, Johannes Rau, foşti ambasadori ai SUA, Austriei, Italiei, Franţei, Chinei, Nigeriei.

Editor : C.L.B.

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