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Video Orașul în care oamenii se opun mutării păcănelelor într-un cartier de la periferie. Motivul revoltei: „De ce trebuie să fim pedepsiți?”

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jocuri de noroc
Cartierul de jocuri de noroc, poreclit deja „Las Vegas”, va fi la nici 500 de metri de casele oamenilor.
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Scandal la Timișoara din cauza jocurilor de noroc. Autoritățile vor să mute toate sălile de jocuri într-un singur cartier, spre nemulțumirea locuitorilor. Oamenii spun că zona se va transforma într-un adevărat „Las Vegas”. „De ce trebuie să fim pedepsiți?”, se întreabă cei care locuiesc în apropiere. Nemulțumiți sunt și reprezentanții industriei jocurilor de noroc. Proiectul este încă în dezbatere publică.

Dezbaterea despre viitorul cartier al jocurilor de noroc din Timișoara a început cu proteste și s-a încheiat după 3 ore, cu nemulțumiri din toate părțile. Proiectul propus de administrația locală prevede ca, în viitor, toate sălile de jocuri de noroc din oraș să funcționeze într-o singură zonă, pe un teren pe care astăzi nu sunt construcții.

„În teren, lucrurile arată cam așa: zona din spatele meu este propusă de autorități pentru mutarea jocurilor de noroc. Problema locuitorilor de aici este că păcănelele, adică jocurile de noroc, vor fi prea aproape de locuințele lor”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Practic, cartierul de jocuri de noroc, poreclit deja „Las Vegas”, va fi la nici 500 de metri de casele oamenilor.

„Ne facem griji că ar genera infracționalitate, adicție crescută și un comportament care nu ar avea de fapt niciunde loc în oraș, pe raza municipiului Timișoara”, e de părere o doamnă care locuiește în zonă.

„Sunt revoltată de faptul că se spune 'zonă părăsită'. Vă rog să mă credeți: revoltată și jignită. Nu înțeleg de ce trebuie să fim cumva pedepsiți?”, se întreabă o altă localnică.

„Am putea avea decența să le scoatem de tot din oraș, să nu putem pe un anumit cartier, pe o anumită comunitate, povara unei asemenea zone”, sugerează un bărbat.

„Mă face să mă simt foarte nesigură. Oricum, ca femeie mi se pare sunt mai vulnerabilă”, mărturisește o tânără.

Nemulțumiți sunt și reprezentanții industriei jocurilor de noroc.

„Noi cerem o perioadă de tranziție, nu se poate construi peste noapte, deci nu poți să te duci într-un câmp și peste noapte să construiești ceva", spune Cristina Bădoi, consultant domeniul jocurilor de noroc.

Reprezentanții Primăriei spun că nu au reușit să identifice o altă zonă.

„Toate informațiile, documentele, observațiile pe care le-am primit vor fi transmise consilierilor locali care, ulterior, vor lua o decizie în privința activităților de jocuri de noroc”, transmite viceprimarul municipiului Timișoara, Paula Romocean.

Proiectul se află încă în consultare publică, iar decizia finală este a consilierilor locali. Dacă va fi adoptat în forma actuală, locuitorii cartierului spun că vor ataca hotărârea în instanță.

reporter: Mihai Vălușescu

Editor : Izabela Zaharia

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