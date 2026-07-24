Pericol în trafic, în Timișoara. Un șofer a fost filmat în timp ce mergea cu mașina pe contrasens într-un pasaj din oraș.

În imaginile surprinse de un martor se poate observa cum bărbatul își vede de drum, în ciuda avertizărilor luminoase și a claxoanelor primite din partea celorlalți conducători auto.

Imaginile au ajuns în atenția Poliției Rutiere, iar agenții îl caută acum pe șofer.

Editor : Liviu Cojan