Video Șofer filmat în timp ce mergea pe contrasens într-un pasaj din Timișoara Data actualizării: 24.07.2026 00:02 Data publicării: 24.07.2026 00:00 Foto: Captură video Digi24 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Pericol în trafic, în Timișoara. Un șofer a fost filmat în timp ce mergea cu mașina pe contrasens într-un pasaj din oraș. Orașul în care oamenii se opun mutării păcănelelor într-un cartier de la periferie. Motivul revoltei „Mai puține claxoane și mai multă muncă”. Bolojan a explicat ce s-ar întâmpla dacă ar părăsi „mâine” funcția de prim-ministru Palatul Cotroceni, pentru Digi24: Nu a existat niciun fel de întâlnire între George Simion și Nicușor Dan Trump ia in considerare un atac de amploare asupra Iranului: „Mai mare decât oricând. Sunt pe punctul de a lua o decizie” Ilie Bolojan: Unul dintre proiectele-cheie din PNRR are probleme. Guvernul cere publicarea declarațiilor de avere Riscul penuriei de carburanți în România. Premierul a anunțat unde sunt probleme și ce măsuri se iau pentru alimentarea pieței România primește 2,15 miliarde de euro din cea mai mare investiție NATO pentru extinderea conductelor de combustibil Urmărit internațional, prins în trafic. Acesta era condamnat pentru un furt comis în 2023 Tudorel Toader explică decizia CCR privind secretizarea declarațiilor de avere. Cine a propus amendamentul În imaginile surprinse de un martor se poate observa cum bărbatul își vede de drum, în ciuda avertizărilor luminoase și a claxoanelor primite din partea celorlalți conducători auto.Imaginile au ajuns în atenția Poliției Rutiere, iar agenții îl caută acum pe șofer. Editor : Liviu Cojan Etichete: timisoara trafic sofer contrasens mers pe contrasens Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York 2 Cum poate o țară cu puțin peste 600.000 de locuitori să dea peste cap negocierile pentru... 3 Actrița Kaylee Hottle, cunoscută pentru rolul din „Godzilla vs Kong”, a murit. Avea 18 ani 4 Schimbare radicală de poziție: Aliații SUA din Golf îl presează pe Trump să declanșeze o... 5 „O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a descoperit...