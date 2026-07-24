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Video Șofer filmat în timp ce mergea pe contrasens într-un pasaj din Timișoara

Data actualizării: Data publicării:
masina pe contrasens intr-un pasaj din timisoara
Foto: Captură video Digi24
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Pericol în trafic, în Timișoara. Un șofer a fost filmat în timp ce mergea cu mașina pe contrasens într-un pasaj din oraș.

În imaginile surprinse de un martor se poate observa cum bărbatul își vede de drum, în ciuda avertizărilor luminoase și a claxoanelor primite din partea celorlalți conducători auto.

Imaginile au ajuns în atenția Poliției Rutiere, iar agenții îl caută acum pe șofer.

Editor : Liviu Cojan

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