Brahiterapia adaptativă ghidată imagistic este o metodă modernă de tratament oncologic, eficientă și sigură, indicată în special în cancerele oncologice, dar nu numai. Când este recomandată această procedură, cum se realizează tratamentul și ce se întâmplă ulterior aflăm de la Dr. Sorin Bogdan, medic specialist radioterapie.

Brahiterapia adaptativă ghidată imagistic este o tehnică modernă de radioterapie internă, utilizată cu succes în tratamentul mai multor tipuri de cancer. Procedura presupune introducerea unor surse radioactive direct în vecinătatea tumorii, astfel încât radiația să fie livrată cu precizie maximă, protejând țesuturile sănătoase din jur. Folosirea imagisticii medicale avansate permite adaptarea tratamentului la particularitățile fiecărui pacient, crescând șansele de control tumoral și reducând efectele secundare.

Principala indicație pentru brahiterapia adaptativă ghidată imagistic este cancerul de col uterin, afecțiune ce poate fi tratată cu succes dacă este depistată precoce. Atunci când diagnosticul de cancer de col uterin se confirmă, tratamentul cuprinde o combinație de chirurgie, radioterapie și chimioterapie. Tehnici moderne precum brahiterapia adaptativă ghidată imagistic oferă rezultate promițătoare, inclusiv în stadiile local avansate, contribuind la creșterea ratei de supraviețuire și la păstrarea unei bune calități a vieții pentru paciente.

