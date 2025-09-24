Live TV

Brahiterapia adaptativă ghidată imagistic

Data publicării:
drsorin- bogdan

Brahiterapia adaptativă ghidată imagistic este o metodă modernă de tratament oncologic, eficientă și sigură, indicată în special în cancerele oncologice, dar nu numai. Când este recomandată această procedură, cum se realizează tratamentul și ce se întâmplă ulterior aflăm de la Dr. Sorin Bogdan, medic specialist radioterapie.

Brahiterapia adaptativă ghidată imagistic este o tehnică modernă de radioterapie internă, utilizată cu succes în tratamentul mai multor tipuri de cancer. Procedura presupune introducerea unor surse radioactive direct în vecinătatea tumorii, astfel încât radiația să fie livrată cu precizie maximă, protejând țesuturile sănătoase din jur. Folosirea imagisticii medicale avansate permite adaptarea tratamentului la particularitățile fiecărui pacient, crescând șansele de control tumoral și reducând efectele secundare.

Principala indicație pentru brahiterapia adaptativă ghidată imagistic este cancerul de col uterin, afecțiune ce poate fi tratată cu succes dacă este depistată precoce. Atunci când diagnosticul de cancer de col uterin se confirmă, tratamentul cuprinde o combinație de chirurgie, radioterapie și chimioterapie. Tehnici moderne precum brahiterapia adaptativă ghidată imagistic oferă rezultate promițătoare, inclusiv în stadiile local avansate, contribuind la creșterea ratei de supraviețuire și la păstrarea unei bune calități a vieții pentru paciente.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Su-24M rusesc
1
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
cosmin marinescu
2
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: Niciodată nu am fost confruntați cu o transformare...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
3
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
4
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Digi Sport
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
mașină de poliție ăn fața unei școli
Un băiat de 17 ani este audiat în legătură cu amenințările trimise...
F-16 decolare exercițiu NATO
„Poate doborî NATO avioanele rusești care încalcă spațiul Alianței?”...
femeie cu umbrela in ploaie
Vremea se schimbă radical: răcire accentuată, ploi și vânt puternic...
profimedia-1039394892
O imagine „suprarealistă”: un general american și un fost jihadist...
Ultimele știri
100.000 de dolari pentru o postare. Ce a scris jurnalista din Australia care a fost dată afară pe nedrept
Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă, la ora 16:00, de la Palatul Victoria
Un atac ucrainean cu drone a incendiat rafinăria Gazprom Bașkortostan, una dintre cele mai mari din Rusia. Explozii puternice și fum
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Dr. Filip Calangiu
Cum sunt tratate modern cancerele ginecologice
Dr. Laura Neacșu
Infecția cu HPV: prevenție și diagnostic
Conf. Dr. Dana Stănculeanu
Cum poate fi prevenit cancerul de col uterin
10.04 Digi24
Ce a aflat o femeie după un control ginecologic
dr_bogdan_martian_sanador
Cum a fost tratată o femeie cu o boală gravă
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre infidelitățile lui Elvis: "Era încă un soț bun, dar eram prea multe femei în viața...
Cancan
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București
Fanatik.ro
După ce l-au ratat pe David Popovici, americanii au dat lovitura și au furat următoarea stea a natației...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Robert Niță și Dănuț Lupu, contre dure în direct după scandalul dintre Alex Dobre și suporterii Rapidului...
Adevărul
Vârcolacii, luptătorii din umbră ai lui Hitler. Comandourile care au semănat teroare în rândul Aliaților și a...
Playtech
Cartea de identitate electronică. Cine o poate face 'la urgenţă'
Digi FM
Un muncitor din Sri Lanka a făcut senzație pe TikTok. Câți câștigă în România și de ce vrea să rămână aici
Digi Sport
Novak Djokovic s-a răzgândit! Decizia luată, la două săptămâni după ce și-a luat familia și s-a mutat în...
Pro FM
Roxana Nemeș a născut gemeni, fată și băiat. Prima imagine duioasă cu mămica și copiii: "O iubire pe care nu...
Film Now
James Van Der Beek, apariție video surpriză la reuniunea „Dawson’s Creek”. Nu a putut urca pe scenă din cauza...
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră...
Newsweek
Pensia trebuie să crească cu 200 lei la 1 ianuarie. Ministrul Muncii anunță dacă Guvernul are bani
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Emma Watson, după ce n-a mai apărut într-un film de 6 ani: "Îmi lipsește actoria, dar anumite părți ale...
UTV
Harry Styles, apariție surpriză la Maratonul de la Berlin 2025. Artistul a alergat sub un nume fals și și-a...