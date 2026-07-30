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O coaliție formată din 14 țări va asigura securitatea navelor comerciale în Marea Roșie, a anunțat Arabia Saudită

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Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Arabia Saudită a anunţat, joi, crearea unei coaliţii internaţionale, alcătuite deocamdată din 14 ţări şi care va avea misiunea să asigure securitatea rutelor comerciale şi de aprovizionare cu energie în Marea Roşie, relatează agenţiile dpa şi EFE. Inițiativa vine în urma atacurilor asupra navelor comerciale efectuate de rebelii Houthi din Yemen sprijiniţi de Iran.

Ministerul Apărării de la Riad a transmis, într-un comunicat, că Alianţa Multinaţională pentru Apărare Maritimă va avea sediul în Arabia Saudită, iar această coaliţie a fost convenită la o reuniune a şefilor de Stat Major şi a reprezentanţilor din 43 de ţări, plus Uniunea Europeană, pentru a „consolida securitatea maritimă” în Marea Roşie, Golful Aden şi Strâmtoarea Bab el-Mandeb, notează Agerpres. 

Această măsură survine după ce rebelii Houthi din Yemen, aliaţi cu Iranul, au impus o blocadă maritimă Arabiei Saudite în Marea Roşie pe 20 iulie, o rută care devenise principala cale de export pentru petrolul saudit în urma închiderii Strâmtorii Ormuz de către Iran ca represalii faţă de războiul pornit împotriva sa de SUA şi Israel.

Ministerul saudit al Apărării a mai menţionat că 14 ţări au semnat actul fondator al alianţei, fără a le preciza. Totuşi, potrivit presa saudite printre acestea se numără Kuweit, Qatar, Turcia, Pakistan, Iordania, Egipt, Sudan, Somalia şi Djibouti, care au semnat şi o declaraţie comună de creare a Alianţei Multinaţionale pentru Apărare Maritimă.

Conform textului semnat, alianţa va acţiona pentru „consolidarea securităţii maritime, protejarea libertăţii de navigaţie, securizarea rutelor comerciale internaţionale şi a liniilor de aprovizionare cu energie, precum şi protejarea intereselor maritime comune” în Marea Roşie.

De asemenea, aceste ţări vor face schimburi de informaţii, vor efectua exerciţii comune şi vor coopera în dezvoltarea de capacităţi, se arată în aceeaşi declaraţie, care subliniază că această alianţă este una „pur defensivă prin natura sa” şi îşi va desfăşura activităţile „în deplină conformitate cu dreptul internaţional”.

Arabia Saudită a mai transmis că statele semnatare ale documentului mai au încă de finalizat procedurile interne necesare pentru aderarea formală la coaliţie, invitând totodată alte ţări să se alăture alianţei pentru a extinde cooperarea şi a consolida securitatea maritimă comună.

„Alte ţări participante şi-au afirmat sprijinul pentru această iniţiativă, în timp ce se află în proces de obţinere a consensului naţional intern necesar pentru a se alătura declaraţiei”, adaugă Ministerul saudit al Apărării în textul difuzat.

Editor : C.L.B.

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