Avea dureri puternice, dar a amânat vizita la medic. Ce boală gravă avea o femeie și cum a fost tratată

Data publicării:
cancer-de-col-uterin-cu-complicatii_sanador Articol susținut de SANADOR

În urmă cu patru ani, Miruna s-a confruntat cu dureri pelvine puternice, care persistau inclusiv în timpul nopții și care nu cedau cu nimic. Sperând că va scăpa de aceste dureri cu diferite antiinflamatoare, femeia a amânat consultul medical săptămâni la rând, dar când durerile au devenit de nesuportat, s-a programat pentru consult de ginecologie. Medicul avea să îi spună că e posibil să aibă un cancer de col uterin. Pentru confirmarea diagnosticului, femeia a efectuat o biopsie cervicală, dar și mai multe investigații imagistice.

Rezultatele au arătat că Miruna suferea de cancer de col uterin în stadiu avansat, cu invazia organelor din pelvis, pentru care nevoie urgent de tratament pentru cancer. A urmat un consult de oncologie, unde a primit indicație pentru chimioterapie și radioterapie, dar și brahiterapie. Din păcate, efectele adverse ale chimioterapiei au făcut ca Miruna să rămână doar pe tratament radioterapic și brahiterapie.

Pentru că boala era într-un stadiu avansat, medicul radioterapeut i-a recomandat Mirunei să se programeze la Dr. Gabriel Mitulescu, medic primar chirurgie generală la Spitalul Clinic SANADOR și medicul cu cea mai mare expeiență în realizarea de exenterații pelvine, intervenții salvatoare în cazul cancerelor pelvine avansate, pentru a vedea dacă poate beneficia de o astfel de operație complexă.

Exenterația pelvină era singura opțiune care îi putea salva viața Mirunei, așa că nu a mai stat pe gânduri, iar echipa medicală coordonată de Dr. Gabriel Mitulescu a efectuat o exenterație pelvină totală. Intervenția a implicat și histerectomie totală, anexectomie bilaterală, cistectomie totală, ureterectomie distală bilaterală, rezecție de rect și limfadenectomie pelvină și lomboaortică bilaterală. De asemenea, pacientei i s-au montat o colostomă și o ureterostomă. Deși a fost o intervenție foarte dificilă, totul s-a desfășurat fără probleme. Evoluția pacientei a fost una favorabilă, iar după nouă zile de la operație a primit permisiunea de a se externa.

Au urmat trei ani în care femeia și-a continuat viața fără a se confrunta cu alte probleme medicale. Și asta până într-o zi când a observat sânge în punga de urostomă și i s-a declanșat o durere puternică în partea stângă a abdomenului, motiv pentru care a mers de urgență la spitalul din orașul în care locuiește. Medicii au stabilizat-o și au trimis-o de urgență, cu elicopterul, la Spitalul Clinic SANADOR. Aici a fost preluată imediat de o echipă multidisciplinară, urmând o serie de investigații avansate. Rezultatele au fost analizate cu atenție de Dr. Bogdan Marțian, șeful Secției de Chirurgie Generală, Dr. Rodica Niculescu, șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională și de Dr. Vlad Hurduc, medic specialist urologie. Pentru că exista suspiciunea de fistulă arterio-ureterală, medicii au decis că femeia avea nevoie de o intervenție minim invazivă realizată în Laboratorul de Cateterism. Astfel, cu ajutorul a două stenturi, medicii au reparat cu succes defectul ureteral, iar pacienta s-a recuperat cu ușurință.

În prezent, Miruna se simte foarte bine, merge periodic la controalele medicale și are mai multă grijă de sănătatea sa.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu afecțiuni grave au acces la intervenții chirurgicale complexe, precum exenterațiile pelvine, realizate de medici foarte bine pregătiți și cu vasă experiență. Pentru obținerea celor mai bune rezultate terapeutice, pacienții beneficiază de o abordare multidisciplinară integrată, fără ca aceștia să fie nevoiți să se adreseze și altor centre medicale. Operațiile sunt efectuate la Spitalul Clinic SANADOR în condiții sporite de siguranță, într-un bloc operator foarte bine dotat, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I.

Editor : A.D.V.

