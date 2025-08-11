Live TV

Chirurgia glandelor suprarenale

Data publicării:
dr_radu_mihai

Chirurgia glandelor suprarenale este indicată rar, atunci când pacienții dezvoltă tumori adrenale, produc în exces hormoni precum cortizolul sau aldosteronul sau prezintă tumori maligne metastatice la nivelul acestor glande. Ce tipuri de intervenții sunt recomandate și ce rezultate se pot obține aflăm de la Dr. Radu Mihai, medic primar chirurgie endocrină.

Intervenția chirurgicală cel mai des practicată pentru glandele suprarenale se numește suprarenalectomie sau adrenalectomie și constă în îndepărtarea uneia sau chiar a ambelor glande suprarenale. Operația poate fi realizată deschis, dar în prezent este realizată minim invaziv, laparoscopic, prin abord ventral sau retroperitoneal, cu rezultate foarte bune.

La fel ca orice intervenție de chirurgie endocrină, și pentru suprarenalectomie se recomandă ca operația să fie realizată de un chirurg cu experiență recentă în astfel de intervenții, pentru a obține cele mai bune rezultate. Chirurgia endocrină se realizează prin manevre de mare finețe, deoarece structurile glandulare și cele din vecinătate pot fi foarte ușor lezate, astfel că este necesară o experiență largă pentru a limita la maximum eventualele incidente operatorii.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

