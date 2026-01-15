Live TV

Precizie chirurgicală maximă cu protejarea funcției

Dr. Radu Mihai, medic primar chirurgie endocrină la Oxford University Hospitals

Intervențiile pe glanda tiroidă sunt realizate frecvent, dar rămân între cele mai sensibile prin raportarea la structuri anatomice fine, esențiale pentru voce și respirație. O planificare corectă, o indicație bine stabilită și o tehnică riguroasă sunt elemente care reduc riscurile și susțin recuperarea. Despre modul în care este realizată modern chirurgia tiroidiană aflăm mai mult de la Dr. Radu Mihai, medic primar chirurgie endocrină la Oxford University Hospitals.

Tiroidectomia este o intervenție indicată în situații precum gușa multinodulară simptomatică, anumite tipuri de hipertiroidie refractară sau diagnosticul de cancer tiroidian, în funcție de caz. În tiroidectomie, obiectivele includ îndepărtarea țesutului tiroidian conform indicației și protejarea structurilor învecinate, în special nervul laringeu recurent și glandele paratiroide. Riscurile pot include răgușeală temporară sau persistentă, hipocalcemie tranzitorie sau rar persistentă și sângerare postoperatorie, motiv pentru care supravegherea imediată este importantă. Alegerea tipului de intervenție se face individualizat, pe baza evaluării clinice și a investigațiilor.

Chirurgia endocrină presupune o expertiză particulară, deoarece intervențiile vizează organe cu rol hormonal major și necesită un echilibru fin între radicalitate și conservarea funcției. În chirurgia endocrină, calitatea actului operator este strâns legată de volumul de cazuri al echipei și de protocoalele de siguranță utilizate intraoperator. Evaluarea preoperatorie completă, inclusiv examinarea funcției tiroidiene și, când este cazul, investigații suplimentare, contribuie la reducerea complicațiilor. Pe termen lung, urmărirea în chirurgie endocrină include ajustarea tratamentului substitutiv atunci când este necesar și monitorizarea evoluției clinice.convenționale.

