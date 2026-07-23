Cum sunt reparate valvele inimii prin tehnici operatorii moderne

Atunci când valvele inimii nu se mai închid corect, sângele se poate întoarce în sens invers și poate suprasolicita inima. Tratamentul depinde de severitatea regurgitării, simptome, funcția inimii și riscul intervenției. Aflăm mai mult despre procedurile intervenționale de corecție a insuficienței mitrale și tricuspidiene de la Prof. Dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară.

Insuficiența mitrală apare atunci când valva dintre atriul stâng și ventriculul stâng nu se închide eficient. Pacientul poate avea oboseală, lipsă de aer, palpitații sau toleranță redusă la efort, mai ales în formele severe. În insuficiența mitrală, ecocardiografia stabilește severitatea, mecanismul și impactul asupra inimii. În funcție de cauză și de profilul pacientului, tratamentul poate include medicație, intervenții minim invazive sau chirurgie.

Pentru pacienții la care repararea valvei este posibilă, chirurgia cardiacă minim invazivă poate reduce trauma operatorie față de abordul clasic. Tehnicile moderne pot permite corecții valvulare prin incizii mai mici, cu vizualizare bună și recuperare mai rapidă. În chirurgia cardiacă minim invazivă, decizia depinde de anatomia valvei, bolile asociate și experiența echipei. Scopul este corectarea eficientă a regurgitării și protejarea funcției inimii pe termen lung.

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Editor : A.D.V.