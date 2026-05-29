AVC ischemic la doar 35 ani. Malformația care i-a pus viața în pericol, tratată printr-o procedură minim invazivă

O intervenţie minim-invazivă de mare precizie realizată la Spitalul AngioLife, parte a reţelei MedLife, i-a salvat viaţa unei paciente de 35 de ani care făcuse un accident vascular cerebral ischemic fără să întrunească minimul de factori declanşatori ai acestei afecţiuni grave. Tânăra femeie suferea în urma foramen ovale patent (FOP), o malformaţie a inimii pe care o avea, fără să ştie, din primele luni de viaţă. Medicul cardiolog Florina Pinte a realizat o intervenţie minim invazivă care i-a redat viaţa pacientei, iar acum, aceasta are o inimă sănătoasă care îi permite să trăiască aşa cum îşi doreşte.

Foramen ovale patent, un defect congenital tăcut

Potrivit studiilor, 1 din 4 oameni prezintă foramen ovale patent, un defect al inimii care nu a fost corectat natural, aşa cum se întâmplă de obicei la copiii între 6 şi 12 luni, când orificiul de comunicare dintre atrii care în viaţa intrauterină a ajutat la trecerea sângelui oxigenat prin cavităţile inimii, evitând circulaţia pulmonară, nu s-a închis la timp. Din păcate, malformaţia permite pacienţilor să ducă o viaţă obişnuită până în punctul în care fac un accident vascular cerebral, incidenţa fiind de 60% din pacienţii diagnosticaţi cu foramen ovale patent. Pacienta salvată la AngioLife a povestit că nimic nu prevestea AVC-ul pe care l-a făcut în februarie 2026, cu atât mai mult că astfel de probleme nu apar la vârste atât de mici.

“Am 35 de ani şi am făcut un AVC. Medicii m-au diagnosticat cu AVC ischemic cu cauză idiopatică foramen ovale patent şi mi-au explicat că în lipsa operației de închidere a FOP există riscul repetării unui AVC, cu consecințele aferente. Doamna doctor Florina Pinte mi-a fost recomandată de o cunoștință și, în urma discuțiilor cu mai mulți medici, am ales-o pe dumneaei, întrucât mi-a prezentat mai multă încredere. Intervenţia a fost neinvazivă, cu anestezie locală, iar recupererea a fost foarte rapidă”, a povestit pacienta.

Medicul cardiolog Florina Pinte a explicat că intervenţia a ajutat-o pe pacientă să îşi continue viaţa ca un om normal, care nu a avut niciodată o problemă cardiacă.

“Foramenul ovale patent este o malformație care afectează aproximativ 25% din pacienții cu boli congenitale. Deci, acest defect există încă de la naștere și constă în nelipirea celor două foițe ale septului interatrial cu menţinerea orificiului de comunicare dintre atrii. Simptomele apar din când în când, când persoana face un efort fizic mai mare, când tușește, vomită, deci în momente în care există o presiune mai mare în cavitățile drepte ale inimii. Această comunicare, în momentul în care este deschisă și persoana respectivă are o tromboză la nivelul venelor, un cheag de sânge pleacă din venele de la membrele inferioare, ajungand la inimă și uneori, prin acest foramen ovale patent, trece cheagul de sânge din cavitățile drepte în cavitățile stângi și de acolo poate să ajungă oriunde în circulația arterială, unde există arteră la : cap, ochi, coronare, artere renale, membrele inferioare. În momentul acela pacientul prezintă o simptomatologie de embolie a unui cheag de sânge, adică plecarea în circulaţia arterială şi astupă un vas de sânge într-un teritoriu din organism.

Când la persoanele tinere apare un accident vascular cerebral de cele mai multe ori suspicionăm existenţa unui foramen ovale patent. Asta după ce facem mai multe investigaţii pentru a exclude alte cauze. Pacienta de care vorbim nu ştia că are această malformaţie decât după ce a făcut AVC. La ecografiile cardiace, FOP poate trece neobservat, fiind vizibil prin manevra Valsava, când pacientul este încurajat să se încordeze sau să tuşească, dar de obicei, mai ales în cazul unei persoane tinere care face o astfel de investigaţie de rutină, fără să aibă anumite probleme, medicii nu solicită acest lucru”, a explicat dr. Florina Pinte.

Închiderea FOP cu o intervenţie minim invazivă

Îndată ce pacienta s-a prezentat la consult, după ce fusese stabilizată după AVC, dr. Pinte a urmat procedura standard în această situaţie.

“I-am făcut o ecografie cu substanță barbotată, care permite observarea unor bule care trec din cavitățile drepte în cele stângi şi astfel stabilim dacă acest foramen ovale există. Pe urmă am făcut o ecografie transesofagiană ca să stabilim cum este situat acest defect pe suprafața septului interatrial. Odată ce am stabilit diagnosticul cert, i-am explicat pacientei ce presupune această intervenţie minim invazivă de închidere a FOP prin interiorul venei femurale, fără să fie nevoie să facem o intervenţie chirugicală clasică”, a sublinat medicul.

Astfel, în locul unei intervenţii chirugicale care ar fi presupus o tăietură pe piept, cu deschiderea toracelui şi a inimii, anestezie generală şi o recuperare mai grea, pacienta a beneficiat de o intervenţie minim invazivă în urma căreia a părăsit spitalul a doua zi, pe propriile picioare.

“Manevra se face prin interiorul venei femurale ajungându-se la nivelul inimii, unde se implantează un device-umbrelă, care închide acest defect prin prinderea septului interatrial între cele două discuri ale device-ului. Procedura se face cu anestezie locală, pacientul este treaz, el nu necesită o pregătire preoperatorie deosebită, decât că nu trebuie să aibă vreo infecție la nivelul dinților, infecție renală, să nu aibă febră și o stare deteriorată. Este riscant să implantezi un device metalic pe care se poate grefa o infecție. De aceea pacientul trebuie să fie perfect sănătos.

Anestezia locală se face la nivelul venei femurale, în plica inghinală, pe unde se introduce un tub numit teacă, care ajunge din vena femurală prin vena cavă inferioară în atriul drept, unde deja avem comunicarea cu atriul stâng. Se trece cu un cateter mai subțire prin această comunicare până în atriul stâng şi se introduce teaca mai groasă în atriul stâng. Pe această teacă practic, vom introduce device-ul care este pliat până în atriul stâng. După aceea, teaca împreună cu discul sunt retrase spre atriul drept în așa fel încât discul pentru atriul stâng să se așeze pe septul interatrial. În acest moment, vom retrage teaca acum și rămâne în comunicare partea de device care face legătura între cele două discuri şi apoi se deschide discul pentru atriul drept. După ce se constată că deviceul este stabil pe septul interatrial se deşurubează diveceul şi se retrag materialele, iar deviceul rămâne pe sept. Prin această prindere se realizează excluderea completă a comunicării dintre cele două cavități”, a explicat medicul cardiolog intervenţionist.

O viaţă normală încă de a doua zi

După intervenţie, pacienta a stat în pat 12 ore, după care a revenit la viaţa sa, sănătoasă fiind.

“Recuperarea după această procedură este extrem de rapidă. De a doua zi pacientul este considerat sănătos și poate să ducă o viață normală cu eforturi fizice pe care le poate face oricine. El nu mai e bolnav de inimă din momentul acela, deoarece deviceul este inclus în structura septului interatrial în decurs de 8 -12 luni de la implantare. Pacientul va avea în tratament postprocedural Aspirin Cardio, un comprimat pe zi, timp de 8 luni. Pacienții care aveau riscul de a face accident vascular cerebral embolic prin această comunicare, nu vor mai prezenta riscul acesta”, a menţionat medicul Florina Pinte.

La trei luni de la intervenţie, pacienta se simte bine şi este convinsă că a ales corect spitalul AngioLife şi medicul Florina Pinte.

“Premergător procedurii am efectuat mai multe investigații, însă experiența pe care am avut-o la spitalele de stat cu perioade de așteptare foarte mari, în condiții care lasă de dorit, răspunsuri evazive și proceduri efectuate greșit, m-a făcut să aleg MedLife, chiar dacă putem să fac intervenţia gratuit la un spital de stat.

Acum sunt sigură ca am ales varianta corectă. Procedura a decurs fără probleme, iar echipa medicală mi-a oferit inclusiv sprijinul emoțional pentru a putea trece cu bine prin această experienţă. Condițiile din spital și personalul de sprijin au fost de asemenea la standardele așteptate. Asistentele au fost foarte amabile și au verificat constant starea mea ulterior procedurii, până la externare. Acum sunt bine şi le mulţumesc”, a mărturisit pacienta.

