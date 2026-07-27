(P) Cum îți poți menține sănătatea inimii. Ghid complet pentru prevenirea factorilor de risc cardiovascular

Inima este singurul motor care lucrează neîncetat pentru noi, însă ritmul alert al vieții moderne o poate suprasolicita în tăcere. Dacă în tinerețe nopțile pierdute, stresul de la birou sau o dietă haotică treceau neobservate, după pragul de 35-40 de ani organismul își schimbă ritmul. Să înțelegi cum îți poți menține sănătatea inimii nu mai este o simplă recomandare medicală, ci o prioritate pentru a-ți păstra energia și calitatea vieții. Din fericire, protejarea sistemului cardiovascular nu presupune transformări radicale sau tratamente miraculoase, ci obiceiuri zilnice inteligente.

Un fenomen tot mai frecvent în societatea modernă

Afecțiunile cardiovasculare nu mai reprezintă o problemă izolată sau specifică doar vârstelor înaintate. Stilul de viață actual, caracterizat prin sedentarism și alimentație dezechilibrată, poate accelera uzura inimii și a vaselor de sânge încă de la vârste active.

Programul încărcat, mesele luate pe fugă, consumul crescut de alimente procesate și lipsa mișcării zilnice își spun cuvântul în timp. În plus, stresul psihic constant acționează ca un factor perturbator major, favorizând creșterea tensiunii arteriale și a ritmului cardiac. Toate aceste elemente cumulate duc la o predispoziție crescută de a dezvolta dezechilibre cardiovasculare, subliniind importanța intervenției timpurii prin măsuri de prevenție.

De ce se modifică riscurile după vârsta de 35 de ani

Una dintre marile provocări după pragul de 35 de ani este reprezentată de schimbările fiziologice firești prin care trece organismul. Rata metabolică tinde să scadă treptat, arderea caloriilor devine mai lentă, iar vasele de sânge își pot pierde treptat din elasticitatea naturală sub influența factorilor cumulați de-a lungul anilor.

La aceste aspecte se adaugă și modificările hormonale specifice maturității. În absența unui comportament preventiv, depozitele de grăsime (în special cea viscerală, recunoscută ca factor de risc pentru inimă) se acumulează mai ușor, exercitând o presiune suplimentară asupra arterelor și solicitând miocardul în efortul de a pompa sângele în organism.

Principalii factori de risc cardiovascular pe care îi poți controla

Sănătatea inimii este influențată de mai mulți factori care pot fi monitorizați și ținuți sub control prin alegeri făcute zi de zi. Printre cei mai importanți se numără tensiunea arterială, profilul lipidic, glicemia și greutatea corporală.

Valorile crescute ale tensiunii arteriale pot afecta în timp pereții arterelor, iar colesterolul și trigliceridele în exces favorizează formarea plăcilor de aterom, care îngustează vasele de sânge și îngreunează circulația. În același timp, glicemia crescută poate afecta structura vaselor de sânge, iar excesul ponderal solicită suplimentar inima și întregul sistem cardiovascular.

Monitorizarea periodică a acestor indicatori prin analize uzuale și controale medicale permite identificarea din timp a eventualelor modificări și adoptarea măsurilor necesare pentru menținerea sănătății cardiovasculare.

Rolul alimentației și al mișcării în protejarea inimii

O abordare modernă a sănătății nu vizează restricții drastice, ci echilibru și consecvență. Pentru a susține activitatea cardiacă, dieta joacă un rol central. Consumul de grăsimi sănătoase, cum sunt acizii grași Omega 3, fibrele din legume și cereale integrale, alături de reducerea aportului de sare și zaharuri rafinate, contribuie la menținerea unui profil lipidic optim și a unei tensiuni arteriale în limite normale.

În paralel, mișcarea moderată, chiar și 30 de minute de mers pe jos zilnic, mersul cu bicicleta sau înotul, antrenează mușchiul cardiac, susține circulația periferică și contribuie la oxigenarea eficientă a țesuturilor.

Însă, atunci când alimentația și stilul de viață nu asigură un aport suficient de nutrienți, suplimentele alimentare pot completa această rutină. Tocmai de aceea, este recomandat să alegi produse din surse de încredere și să ceri sfatul farmacistului pentru a identifica o formulă potrivită nevoilor tale.

Cum alegi un supliment pentru sănătatea cardiovasculară

În acest context, CardioForte de la Naturalis, disponibil în farmaciile Catena, poate completa un stil de viață echilibrat. Formula conține magneziu și extract de păducel, ingrediente utilizate în suplimente alimentare destinate susținerii funcționării normale a sistemului cardiovascular.

Extractul de păducel este o plantă folosită tradițional în suplimentele alimentare dedicate susținerii sănătății sistemului cardiovascular. Magneziul contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și a sistemului nervos, precum și la reducerea oboselii și extenuării, având un rol important în funcționarea normală a organismului.

De ce este important sfatul farmacistului

Deși informațiile din mediul online sunt extrem de accesibile, alegerea soluțiilor potrivite pentru sănătate necesită îndrumare specializată. Fiecare organism are particularitățile sale, iar interacțiunile dintre diverse suplimente sau tratamente medicale trebuie gestionate corect. Farmacistul rămâne unul dintre cei mai accesibili profesioniști din domeniul sănătății, fiind pregătit să ofere recomandări personalizate. Într-o farmacie, pacienții primesc clarificări esențiale cu privire la doze, scheme de administrare și limitele produselor eliberate fără rețetă.

Farmacia modernă – un partener pentru sănătate

Astăzi, rolul farmaciei a evoluat mult dincolo de simpla eliberare a rețetelor medicale. Aceasta a devenit un veritabil spațiu de consiliere, informare și sprijin pentru comunitate. Rețelele mari, orientate către nevoile pacienților, reușesc să ofere această siguranță prin servicii constante de calitate. Cu o prezență extinsă la nivel național, Catena este considerată o farmacie de încredere în România datorită accesibilității sale și a echipelor pregătite să ofere îndrumare.

Un proces care necesită echilibru și consecvență

Menținerea sănătății inimii și a funcționării normale a sistemului circulator se bazează pe obiceiuri adoptate pe termen lung. O alimentație echilibrată, activitatea fizică regulată, gestionarea stresului și controalele medicale periodice contribuie la susținerea sănătății cardiovasculare.

În situațiile în care alimentația nu asigură un aport suficient de nutrienți, suplimentele alimentare pot completa un stil de viață echilibrat. Alegerea unui produs potrivit și respectarea recomandărilor de administrare, împreună cu sfatul medicului sau al farmacistului, pot face parte dintr o rutină orientată către menținerea stării generale de sănătate.

Surse:

• World Economic Forum (WEF) – “5 Ways to Keep Your Heart Healthy (Ivy Shiue)”

• National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), National Institutes of Health (NIH) – “Your Guide to a Healthy Heart”

• Mayo Clinic – “Heart Disease Prevention: Strategies to Reduce Your Risk”

• American Heart Association (AHA) – “2025 Heart Disease and Stroke Statistics: A Report of U.S. and Global Data (publicat în revista Circulation)”

• Doctors Center Dubai – “How to Maintain Heart Health: Prevention and Lifestyle Tips”

Editor : A.D.V.