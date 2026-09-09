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Dominic Fritz: Nu există un premier independent. USR este pregătit să susţină alegeri anticipate

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TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
Dominic Fritz. Sursa foto: INQUAM PHOTOS/Virgil Simonescu
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Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat miercuri, despre susţinerea unui premier precum Luca Niculescu, că nu există un premier independent pentru că este o sintagmă fără niciun fel de sens. Fritz a subliniat că este absolut exclus ca USR să susţină un premier care este dependent de PSD. El a mai spus că USR este pregătit să susţină alegerile anticipate.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat într-un interviu la Cotidianul că USR, PNL şi UDMR îl susţin în continuare pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier.

„Există o propunere clară din partea noastră, împreună cu PNL şi UDMR, de premier, pentru Siegfried Mureşan”, a spus Fritz, citat de News.ro.

Întrebat dacă USR ar susţine un premier independent, precum Luca Niculescu, Fritz a răspuns: „Nu există un premier independent. Este o sintagmă fără niciun fel de sens”.

„Nici apolitic nu există. Un premier este dependent de partidele în Parlament care îl susţin, de voturile în Parlament, care sunt partide politice. Deci nu poate să existe nici premier independent, nici premier apolitic”, a mai arătat el.

Fritz a menţionat că este absolut exclus ca USR să susţină un premier „care este dependent de PSD, care este păpuşat de PSD, care este o scuză a PSD-ului să zboare în continuare în avioane de lux în timp ce românii o duc greu, care să nu îşi dorească reforme, dar să aibă pe cineva care să absoarbă frustrarea românilor fără să fie afectată imaginea PSD”.

„Toate aceste lucruri nu se pot întâmpla cu susţinerea USR şi de aceea vom susţine un premier asumat şi, din punctul nostru de vedere, acest premier trebuie să fie Siegfried Mureşan”, a adăugat el.

Dominic Fritz a precizat că, în lipsa unei soluţii pentru instalarea unui Guvern cu puteri depline, USR este pregătit să susţină alegerile anticipate.

„Da, cu toată inima spun da. Nu este un accident că Constituţia României prevede pentru astfel de situaţii alegeri anticipate. Faptul că cei care au creat această criză nu reuşesc să pună o soluţie reală pe masă, fix pentru asta s-a creat această opţiune de alegeri anticipate. Nu este ceva ce am inventat acum, ci cei care au scris Constituţia au spus: trebuie să existe un moment în care puterea merge înapoi la cetăţeni, în care luăm puterea din mâinile politicienilor şi o dăm înapoi în mâinile cetăţenilor, care ei să poată decide care este următorul pas”, a declarat preşedintele USR.

Dominic Fritz a mai spus că PSD nu îşi doreşte alegeri anticipate pentru că sunt din ce în ce mai puţini oameni care cad în capcana lor.

„Din ce în ce mai mulţi oameni îi văd cu ceasurile lor de lux, cu zborurile lor private şi atunci din ce în ce mai multă lume se întreabă: dar de ce să votăm un partid care poartă «social» în nume, dar de fapt e doar un fel de subvenţie pentru bogaţi? Şi de aia se teme PSD, în primul rând, de anticipate”, a adăugat Fritz.

Editor : A.P.

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