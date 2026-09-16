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De ce pot reveni kilogramele după operația pentru obezitate

Data publicării:
dr Florin Turcu
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Scăderea ponderală după o intervenție bariatrică poate fi importantă și de durată, dar evoluția nu este identică pentru toți pacienții. În timp, unele persoane pot recâștiga o parte din greutate, iar cauzele trebuie evaluate fără a reduce problema la lipsa de voință. Aflați mai mult despre recâștigarea în greutate după operația pentru slăbit de la Dr. Florin Turcu, medic primar chirurgie generală.

Chirurgia bariatrică modifică volumul stomacului și, în funcție de procedură, poate influența absorbția alimentelor și mecanismele hormonale care reglează foamea și sațietatea. După scăderea inițială, organismul se adaptează, iar obiceiurile alimentare, activitatea fizică, somnul, unele medicamente sau modificările anatomice pot contribui la revenirea kilogramelor. La pacienții cu operații pentru slăbit, recâștigarea în greutate trebuie evaluată individual, pentru a identifica mecanismele implicate. În funcție de cauză, pot fi recomandate modificări ale stilului de viață, tratament medicamentos, proceduri endoscopice sau, mai rar, o nouă intervenție.

Un rol important pe termen lung îl are consilierea nutrițională, care ajută pacientul să își adapteze alimentația la modificările produse de operație. Evaluarea urmărește nu doar cantitatea de alimente, ci și calitatea meselor, aportul de proteine, gustările, băuturile calorice și eventualele carențe de vitamine și minerale. Consilierea nutrițională este utilă și pentru identificarea schimbărilor care s-au instalat treptat și pot favoriza creșterea în greutate. Succesul pe termen lung presupune astfel monitorizare medicală și nutrițională continuă, nu doar intervenția chirurgicală inițială.

Editor : A.D.V.

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