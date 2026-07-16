Intervenția chirurgicală de corecție a protezei de genunchi

Înlocuirea unei proteze de genunchi este mai dificilă decât intervenția inițială, pentru că osul, ligamentele și implanturile existente pot ridica probleme tehnice importante. Planificarea atentă și tehnologia potrivită pot ajuta chirurgul să reconstruiască articulația cât mai corect. Aflăm mai mult despre artroplastia robotică de revizie a genunchiului de la Dr. Liviu Ojoga, medic primar ortopedie și traumatologie.

Revizia protezei de genunchi devine necesară atunci când implantul vechi se slăbește, se uzează, se infectează sau nu mai oferă stabilitate. Pacientul poate avea durere, limitarea mersului, instabilitate sau modificări vizibile la investigațiile imagistice. În revizia protezei de genunchi, chirurgul trebuie să îndepărteze implantul anterior, să evalueze pierderea osoasă și să aleagă componentele potrivite. Obiectivul este reducerea durerii și refacerea unei articulații stabile, dar recuperarea poate fi mai complexă decât după prima protezare.

În acest context, chirurgia robotică în ortopedie poate aduce un plus de precizie în poziționarea componentelor și în echilibrarea articulației. Sistemele robotice permit planificare intraoperatorie și ajustări fine pe baza anatomiei reale a pacientului. În chirurgia robotică în ortopedie, tehnologia nu înlocuiește experiența chirurgului, ci oferă instrumente suplimentare pentru o intervenție mai controlată. Beneficiul este important în cazurile dificile, unde fiecare milimetru poate influența stabilitatea și funcția genunchiului.

Editor : A.D.V.