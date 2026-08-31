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Tratament modern pentru o afecțiune frecventă a prostatei

Data publicării:
Conf_Constantin_Gingu_rezum Articol susținut de SANADOR
Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie și coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR.
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Preocupat de sănătatea sa, Paul, în vârstă de 58 de ani, mergea periodic la medic pentru consultații de rutină, inclusiv la urolog. Cu mai mulți ani în urmă, bărbatul fusese diagnosticat cu adenom de prostată, iar de atunci a devenit pacientul Conf. Dr. Constantin Gîngu, medic primar urologie și coordonator pentru Chirurgia Urologică Oncologică și Reconstructivă la Spitalul Clinic SANADOR, la care venea regulat, pentru monitorizare.

În funcție de evoluția simptomelor și de rezultatele evaluărilor periodice, inclusiv ale ecografiei, medicul îi adapta tratamentul medicamentos. După câțiva ani însă, în ciuda tratamentului medicamentos administrat în doza maximă recomandată, prostata a continuat să crească în volum, iar controlul bolii nu mai era satisfăcător. În acest caz, Conf. Dr. Constantin Gîngu i-a recomandat ca opțiune de tratament o procedură modernă, care se realizează pe cale transuretrală, fără incizii.

Terapia Rezum utilizează vapori de apă generați cu ajutorul energiei de radiofrecvență, care sunt administrați controlat în țesutul prostatic mărit. Energia termică eliberată determină distrugerea țesutului afectat, care ulterior se reduce treptat în volum. Pentru că investigațiile au confirmat eligibilitatea pacientului pentru această procedură, Paul a fost programat pentru efectuarea tratamentului.

Conf. Dr. Constantin Gîngu a efectuat cu succes procedura Rezum, care a decurs fără probleme. Postoperator, Paul a avut o evoluție bună, iar a doua zi de la intervenție a primit permisiunea de a se externa.

Ulterior, simptomele cu care acesta se confrunta au dispărut, iar calitatea vieții lui s-a îmbunătățit semnificativ. Controalele periodice pe care le-a efectuat au arătat o evoluție normală, iar Paul este foarte mulțumit de rezultatele obținute în urma tratamentului.

Bărbatul se simte bine, revine periodic pentru control și pentru investigațiile de monitorizare recomandate de medic și respectă tratamentul stabilit în cazul său.

La SANADOR, pacienții care se confruntă cu afecțiuni ale prostatei au acces la consultații de urologie, la analizele și investigațiile recomandate de medic și la metode moderne de tratament, în funcție de indicație. La Spitalul Clinic SANADOR, aceștia beneficiază inclusiv de proceduri minim invazive, precum terapia Rezum și diferite tipuri de ablație sau proceduri endourologice, cum sunt rezecția endoscopică (TURP), vaporizarea cu plasmă și enucleerea laser a prostatei (ThuLEP).

În cazul unei prostate foarte mărite, atunci când alte metode nu sunt adecvate, poate fi indicată prostatectomia simplă, prin care este îndepărtată porțiunea internă mărită a prostatei care produce obstrucția. La Spitalul Clinic SANADOR, această intervenție chirurgicală poate fi realizată inclusiv prin abord minim invaziv, laparoscopic sau prin chirurgie robotică, atunci când există această indicație. Operațiile au loc într-un bloc operator foarte bine dotat, cu sprijinul Secției ATI de categoria I, cu nivel de competență extinsă. Intervențiile robotice sunt realizate cu sistemul da Vinci Xi.

Editor : A.D.V.

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