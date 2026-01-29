Live TV

Semnalul care nu trebuie ignorat la vârste înaintate

Data publicării:
dr. teodor buliga

Sângerarea digestivă joasă poate avea cauze benigne, dar la persoanele vârstnice impune o evaluare riguroasă, fără amânare. În această categorie de vârstă, riscul ca un simptom aparent minor să reflecte o patologie serioasă este mare, iar diagnosticul precoce schimbă prognosticul. Despre sângerarea anală la vârstnici aflăm mai mult de la Dr. Teodor Buliga, medic primar chirurgie generală.

Eliminarea de sânge roșu prin rect, numită medical rectoragie, poate fi observată pe hârtia igienică, în vasul de toaletă sau amestecată cu scaunul. Cauzele variază de la hemoroizi și fisuri anale până la diverticuloză, angiodisplazii sau boli inflamatorii. În rectoragia la vârstnic, cuantificarea sângerării, prezența anemiei și simptomele asociate (amețeală, slăbiciune, scădere în greutate, modificarea tranzitului) sunt elemente esențiale. Evaluarea medicală include, de regulă, analize de sânge și explorarea colonului, în funcție de context.

Cancerul colorectal trebuie exclus cu prioritate atunci când apare rectoragie la o persoană în vârstă, mai ales dacă simptomul este nou, recurent sau asociat cu modificări ale tranzitului intestinal. La pacienții cu cancer colorectal, sângerarea poate fi intermitentă și nu se corelează neapărat cu volumul tumoral, ceea ce face periculoasă amânarea prezentării la medic. Investigația standard de clarificare este colonoscopia, cu biopsie atunci când se identifică leziuni suspecte. Chiar și atunci când cauza se dovedește benignă, evaluarea completă oferă siguranță diagnostică și permite intervenții la timp.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

