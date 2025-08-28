Live TV

A fost diagnosticat cu mai multe boli severe. Cum a fost tratat un bărbat

Articol susținut de SANADOR

Un pilon important în diagnosticarea și tratarea pacienților cu mai multe afecțiuni severe, care necesită îngrijiri imediate, este abordarea multimodală integrată. În acest mod se pot obține cele mai bune rezultate pe termen lung, fără ca pacientul să fie nevoit să se adreseze mai multor centre medicale.

Astfel s-a întâmplat în cazul lui Corneliu, un bărbat de 75 ani, care a beneficiat de management medical multidisciplinar în cadrul Spitalului Clinic SANADOR. El a fost diagnosticat cu două boli grave: adenocarcinom sincron de cec și rect și adenom de prostată.

Totul a început când, în urma unui control de rutină pentru prostată și a unor analize de sânge, medicul a constatat că, pe lângă adenomul de prostată, bărbatul avea o anemie severă. I-a recomandat un tratament pe bază de Fier și vitamine, însă fără niciun rezultat. Așa că i s-a efectuat și o colonoscopie, cu biopsie, care avea să evidențieze o tumoră neoplazică la nivelul rectului superior. Corneliu a ales într-o primă fază să vină în București, el locuind în provincie, la un spital de stat, pentru investigații suplimentare. A repetat colonoscopia, de data aceasta descoperindu-se, pe lângă tumora rectală, încă o formațiune suspectă la nivelul cecului, porțiunea de început a intestinului gros. Rezultatul examenului anatomopatologic a confirmat că noua formațiune era malignă.

Bărbatul și-a dat seama de gravitatea situației și a început să caute cele mai bune soluții. Așa a ajuns la SANADOR, unde a fost preluat de Dr. Fabiana Moise, medic specialist oncologie medicală la Centrul Oncologic SANADOR. La recomandarea medicului, Corneliu a făcut mai multe investigații, iar în urma analizării dosarului său medical în Comisia oncologică multidisciplinară a primit ca indicație de tratament o intervenție chirurgicală pentru cancer colorectal. În plus, pacientul fusese diagnosticat și cu anevrism de aortă abdominală și cu un polip sigmoidian.

Pentru operație, Corneliu s-a programat la Dr. Bogdan Marțian, șeful Secției de Chirurgie Generală și directorul medical al Spitalului Clinic SANADOR. Medicul i-a explicat toate opțiunile de tratament în cazul său, iar pacientul a decis ca operația să se realizeze robotic. Intervenția a fost una complexă și a implicat rezecția anterioară joasă de rect, hemicolectomie dreaptă și visceroliză. Operația a decurs fără probleme, pacientul s-a recuperat cu ușurință, iar în a opta zi de la intervenție a primit permisiune de a se externa. Din fericire, tranzitul intestinal a putut fi restabilit, nefiind nevoie de colostomă.

În completarea tratamentului chirurgical, pacientul a urmat câteva ședințe de chimioterapie și de radioterapie externă, efectuate de Dr. Matei Bâră, șeful Departamentului de Radioterapie de la Centrul Oncologic SANADOR.

Ulterior, bărbatul s-a programat la un consult de control la Dr. Teodor Bădescu, medic primar gastroenterologie la Spitalul Clinic SANADOR, care i-a recomandat efectuarea unei noi colonoscopii, cu rezecarea polipului sigmoidian. Bărbatul a acceptat fără să mai stea pe gânduri, iar totul a decurs fără probleme.

Corneliu se simțea foarte bine, însă disconfortul dat de adenomul de prostată continua să persiste. Așa că a apelat din nou la serviciile SANADOR. Și-a făcut o nouă programare la Conf. Dr. Marcian Manu, șeful Secției de Urologie din Spitalul Clinic SANADOR, de altfel medicul care l-a monitorizat în tot acest timp pentru problema cu prostata. Conf. Dr. Marcian Manu i-a recomandat o intervenție minim invazivă, de rezecție transuretrală a prostatei (TUR-P), prin care porțiunea de prostată care bloca calea urinară a fost îndepărtată. Înainte însă, pentru că pacientul avea și o strictură de uretră bulbară și o stenoză de fosă naviculară, medicul a efectuat o dilatare uretrală și o uretrotomie. Procedurile au fost realizate cu succes, iar bărbatul a scăpat și de disconfortul dat de prostata mărită.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții au acces la investigații avansate și la tratamente minim invazive, atunci când există indicație în acest sens, într-o abordare multidisciplinară integrată. Intervențiile chirurgicale sunt realizate de chirurgi cu vastă experiență în rezolvarea chiar și a celor mai complexe cazuri, într-un bloc operator foarte bine dotat. Succesul terapeutic este susținut de specialiștii din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I.

Centrul Oncologic SANADOR este parte integrantă din Spitalul Clinic SANADOR, pacienții beneficiind aici de un management integrat al bolii și de toate tipurile de tratamente oncologice disponibile: radioterapie, chimioterapie, stereotaxie, brahiterapie, imunoterapie și terapii țintite, în funcție de caz.

