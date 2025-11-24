Live TV

Cum prevenim cancerul colorectal prin rezecția polipilor

Data actualizării: Data publicării:
Dr. Carmen Lamatic

Rezecția polipilor colorectali este o intervenție esențială pentru prevenirea transformării maligne, având un impact major asupra reducerii incidenței cancerului colorectal. De ce trebuie îndepărtați polipii colonici și cum se desfășoară o astfel de procedură aflăm de la Dr. Carmen Lamatic, medic primar gastroenterologie.

Polipii colorectali sunt excrescențe ale mucoasei intestinale, de cele mai multe ori asimptomatice, dar cu potențial de evoluție către cancer. Colonoscopia este metoda principală de depistare, oferind posibilitatea tratării în aceeași ședință. Identificarea timpurie este vitală pentru protejarea sănătății pe termen lung.

Excizia polipilor colonici prin colonoscopie este metoda recomandată pentru îndepărtarea polipilor, folosind ansa diatermică sau alte instrumente endoscopice. Procedura de polipectomie colonică este sigură, minim invazivă și previne apariția cancerului. Monitorizarea periodică este recomandată pacienților cu antecedente de polipi, pentru detectarea eventualelor recidive.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
2
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
3
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Ursula von der Leyen
4
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
Ce drepturi au persoanele cu dizabilități. Foto Getty Images
5
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe...
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
Digi Sport
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bogdan-martian
Chirurgia modernă în cancerul de rect: precizie ridicată și eficiență dovedită
Tumor Board_Sanador
A fost diagnosticat cu mai multe boli severe. Cum a fost tratat un bărbat
dr. teodor buliga
Chirurgie robotică pentru tratamentul cancerelor digestive
Regina M _main photo
Tratamentul modern al cancerului colorectal se face în echipă
dr Ilker Ablalim
De ce trebuie să diagnosticăm polipii colonici
Recomandările redacţiei
cati-magistrati-au-plecat-din-sistem-pentru-a-si-salva-pensiile-speciale-2
Săptămână decisivă pentru reforma care taie pensiile magistraților...
Volodimir Zelenski portret
SUA şi Ucraina spun că au elaborat o „nouă versiune” a planului de...
Eurofighter Typhoon ale italiei, in zbor
MApN: Atacuri rusești în Ucraina, în apropierea graniţei cu România...
Sign for your house
Ministerul Dezvoltării a propus actualizarea chiriilor pentru...
Ultimele știri
Atac sinucigaș în Pakistan: Cinci morți și peste zece răniți la sediul unei forțe paramilitare din Peshawar
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul spre București
Turist dispărut în Masivul Bucegi: salvamontiști din Brașov și Râșnov îl caută după ce a semnalat hipotermie severă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 24–30 noiembrie 2025. Se termină în sfârșit retrogradările! Saturn și Mercur aduc schimbări pentru...
Cancan
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Fanatik.ro
Suporterii FCSB fac scut în jurul lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii: „Nu ne dorim o schimbare!”...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Invazie în „alb-roșu“ pe Ion Oblemenco! Suporterii lui Mainz vin într-un număr impresionant în Bănie pentru...
Adevărul
Cele 28 de puncte ale planului european de pace pentru Ucraina. Cum va fi reintegrată Rusia în economia...
Playtech
De ce acte ai nevoie pentru recalcularea pensiei dacă ai schimbat cartea de muncă sau firma a fost desființată
Digi FM
Nicolas Sarkozy, proaspăt ieșit din închisoare, surprins pe stadion. Zâmbitor și relaxat, deși n-a scăpat de...
Digi Sport
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
Pro FM
Ce a răspuns Kanye West când a fost întrebat care este cel mai mare regret al său. Răspunsul său i-a uimit pe...
Film Now
Filmul care dă lovitura la box office și stabilește un record: încasări de 226 de milioane de dolari la...
Adevarul
O fetiţă de un an a unei familii de români, la un pas să fie răpită în Italia. Agresorul l-a lovit pe tată şi...
Newsweek
Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
Digi FM
Adam Sandler, fericit alături de soția lui, după 22 de ani de mariaj și două fiice împreună: "Ne place să...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jude Law, critic de film la 11 ani. Un clip de acum 40 de ani, în care "face praf" 101 Dalmațieni, e viral...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu