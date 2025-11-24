Cum prevenim cancerul colorectal prin rezecția polipilor

Rezecția polipilor colorectali este o intervenție esențială pentru prevenirea transformării maligne, având un impact major asupra reducerii incidenței cancerului colorectal. De ce trebuie îndepărtați polipii colonici și cum se desfășoară o astfel de procedură aflăm de la Dr. Carmen Lamatic, medic primar gastroenterologie.

Polipii colorectali sunt excrescențe ale mucoasei intestinale, de cele mai multe ori asimptomatice, dar cu potențial de evoluție către cancer. Colonoscopia este metoda principală de depistare, oferind posibilitatea tratării în aceeași ședință. Identificarea timpurie este vitală pentru protejarea sănătății pe termen lung.

Excizia polipilor colonici prin colonoscopie este metoda recomandată pentru îndepărtarea polipilor, folosind ansa diatermică sau alte instrumente endoscopice. Procedura de polipectomie colonică este sigură, minim invazivă și previne apariția cancerului. Monitorizarea periodică este recomandată pacienților cu antecedente de polipi, pentru detectarea eventualelor recidive.

Editor : A.D.V.