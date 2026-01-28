Live TV

Afecțiunea pentru care se face screening prin colonoscopie

Dr. Florentina Bratu, medic primar Oncologie

Bolile oncologice digestive au un parcurs care depinde decisiv de stadializare, biologia tumorală și momentul inițierii tratamentului. În practica actuală, obiectivul este o conduită personalizată, care îmbină intervențiile locale cu terapiile sistemice atunci când sunt necesare. Despre diagnosticul și tratamentul integrat al cancerului de colon aflăm mai mult de la Dr. Florentina Bratu, medic primar oncologie medicală.

Factorii de risc pentru cancer colorectal includ vârsta, istoricul familial, anumite sindroame genetice, bolile inflamatorii intestinale și stilul de viață. Screeningul și prezentarea timpurie la medic pot permite identificarea leziunilor în stadii curabile. Confirmarea diagnosticului se face prin colonoscopie cu biopsie, iar stadializarea ghidează pașii de tratament.

Chimioterapia este o componentă a tratamentului oncologic care poate fi utilizată înainte sau după operație, dar și în boala avansată, în funcție de caz. Rolul acestui tratament este de a reduce riscul de recidivă sau de a controla evoluția bolii, iar schema se stabilește pe baza stadializării și a profilului pacientului. Decizia de chimioterapie aparține echipei oncologice multidisciplinare și ține cont de beneficiu, toleranță și comorbidități. Monitorizarea reacțiilor adverse și ajustarea tratamentului sunt părți obligatorii ale conduitei.

