Soluții chirurgicale pentru restabilirea circulației periferice

Bolile vasculare periferice pot evolua progresiv, cu afectarea severă a funcției membrelor. Intervenția la momentul potrivit poate preveni complicații majore. Despre una dintre intervențiile de chirurgie necesare în anumite cazuri de boală arterială periferică aflăm mai mult de la Dr. Anca Chitic, medic specialist chirurgie vasculară.

Boala arterială periferică este determinată de îngustarea sau obstrucția arterelor, cel mai frecvent prin ateroscleroză. Manifestările clinice includ durere la mers, răcirea extremităților sau leziuni trofice. Evoluția bolii arteriale periferice este strâns legată de factorii de risc cardiovascular. Managementul corect presupune evaluare vasculară completă.

Bypassul aorto-femural este o procedură chirurgicală utilizată în formele severe de ischemie. Intervenția constă în crearea unei căi alternative pentru fluxul sanguin. Prin bypass aorto-femural se poate restabili perfuzia adecvată a membrelor inferioare. Indicația este stabilită strict, în funcție de anatomia vasculară și starea generală a pacientului.

