Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, în Muntenegru, despre drona explodată în Portul Constanţa, că va avea o discuţie cu instituţiile responsabile, să înţeleagă foarte bine contextul, echipamentele şi eventuale lipsuri pe care le avem.

„Pe partea marină, cel puţin pentru mine, e o subiect nou, dar voi avea mâine o discuţie cu instituţiile responsabile, să înţeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem”, a spus preşedintele.

El a precizat că, pe partea aviatică, drone aeriene, au fost de-a lungul timpului şi avea informaţiile în timp real.

„O să avem o întâlnire mâine cu instituţiile responsabile şi în urma acestei întâlnirii, o să putem să avem lucrurile necesare”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

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Editor : Liviu Cojan