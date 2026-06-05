Forţele Marinei americane au interceptat în Oceanul Indian un petrolier fără pavilion, dar care este folosit pentru exportul de ţiţei iranian şi se află pe lista cu sancţiuni a SUA, a transmis vineri Comandamentul armatei americane pentru regiunea Indo-Pacific (INDOPACOM), relatează agenţiile Reuters şi EFE.

„Forţele americane au efectuat în timpul nopţii o misiune de interdicţie maritimă şi un abordaj cu drept de vizită asupra navei MT DAVINA, fără pavilion şi sancţionată, localizată în Oceanul Indian în zona de responsabilitate a INDOPACOM”, a anunţat Pentagonul într-un mesaj pe reţeaua X.

Mesajul este însoţit de videoclipuri şi fotografii ale operaţiunii de interceptare, care arată trupe americane urcând la bordul petrolierului.

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Pescajul navei indica faptul că aceasta era aproape complet încărcată cu petrol. Această navă are o capacitate de transport de aproximativ două milioane de barili de petrol.

Forţele americane au interceptat în ultimele luni mai multe petroliere şi alte nave comerciale în Oceanul Indian, justificând aceste acţiuni prin faptul că respectivele nave se află pe lista de sancţiuni impuse de SUA împotriva Iranului.

După ce Iranul a blocat de facto Strâmtoarea Ormuz ca represalii faţă de războiul pornit împotriva sa de SUA şi Israel, preşedintele american Donald Trump a ordonat din 13 aprilie o blocadă asupra porturilor iraniene.

De la începutul acestei blocadei navale forţele americane au împiedicat cel puţin 127 de nave comerciale să-şi continue deplasarea, dintre care şase au fost imobilizate prin atacuri ţintite asupra unor componente cheie, precum motoarele, conform datelor publicate joi de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM).

Totuşi, patru petroliere sub pavilion iranian şi încărcate cu ţiţei au tranzitat luni Strâmtoarea Ormuz, un eveniment inedit de la jumătatea lunii aprilie, relevă date publicate tot joi de compania de monitorizare a traficului maritim Kpler.

Editor : C.L.B.