Unde poți face RMN la orice oră în Timișoara și de ce fiecare minut contează în diagnosticare

Articol susținut de Regina Maria
Când fiecare minut contează Tehnologia ajută, dar interpretarea face diferența Rezultate rapide, fără timpi de așteptare inutili Mai puține drumuri, mai mult control pentru pacient Investigații variate, adaptate nevoilor pacientului

Pentru mulți pacienți, investigațiile imagistice sunt asociate cu programări făcute din timp și liste de așteptare. Există însă situații în care timpul nu mai permite amânări. În astfel de cazuri, accesul la un RMN disponibil 24 de ore din 24 poate face diferența în stabilirea rapidă a unui diagnostic și în inițierea tratamentului potrivit.

La Spitalul Regina Maria din Timișoara, serviciul de RMN este disponibil non-stop, inclusiv cu acces direct din camera de gardă, o facilitate rară în regiunea de vest a țării.

Când fiecare minut contează

Una dintre cele mai critice situații în care rapiditatea investigației este esențială este accidentul vascular cerebral ischemic.

În cazul unui AVC ischemic, timpul înseamnă creier: fiecare minut de întârziere duce la pierderi neuronale ireversibile. Accesul la RMN non-stop permite confirmarea rapidă a diagnosticului și inițierea tratamentului salvator”, explică dr. Dan Costăchescu, medic primar radiologie-imagistică medicală.

Faptul că examinarea poate fi realizată imediat, direct din Urgență, elimină timpii pierduți cu transferuri sau programări și permite medicilor să ia decizii rapide, în momente critice.
RMN-ul nu este important doar în neurologie. Există și alte situații de urgență în care această investigație oferă informații esențiale.

Sunt cazuri în patologia ginecologică în care RMN-ul este net superior CT-ului, de exemplu, în suspiciunea de torsiune anexială sau în complicațiile endometriozei. În aceste situații, putem obține un diagnostic mai precis și, uneori, putem evita intervenții chirurgicale inutile”, adaugă medicul.

Tehnologia ajută, dar interpretarea face diferența

Deși aparatura RMN performantă este tot mai prezentă în spitalele moderne, rezultatul final depinde în mare măsură de expertiza medicului care interpretează imaginile.

La Spitalul Regina Maria Timișoara, examinările sunt analizate de radiologi cu supraspecializări diferite, de la neuroradiologie la imagistică oncologică sau musculoscheletală, ceea ce permite o evaluare mai detaliată și adaptată fiecărui caz.

Tehnologia este importantă, dar diferența reală o face medicul. Interpretarea corectă, în context clinic, este cea care ajută la stabilirea unui diagnostic relevant și a unui plan de tratament adecvat”, subliniază dr. Costăchescu.

Rezultate rapide, fără timpi de așteptare inutili

În urgențe, nu doar accesul la investigație este important, ci și rapiditatea cu care rezultatele ajung la medicul curant.

În cadrul serviciului de urgență, interpretarea se face imediat după finalizarea examinării. Medicul clinician primește pe loc informațiile necesare pentru a decide conduita terapeutică”, spune specialistul.

Această abordare reduce semnificativ timpul până la tratament, un factor esențial în multe patologii acute.

Mai puține drumuri, mai mult control pentru pacient

În afara situațiilor de urgență, experiența pacientului este simplificată și prin digitalizare.

Programările, accesul la rezultate și imaginile investigațiilor pot fi gestionate online, fără drumuri suplimentare la spital. În plus, pacienții pot discuta cu medicul radiolog pentru clarificări, fie față în față, fie online.

Acest tip de acces facilitează nu doar confortul, ci și înțelegerea mai bună a diagnosticului și a pașilor următori.

Investigații variate, adaptate nevoilor pacientului

RMN-ul este utilizat pentru o gamă largă de afecțiuni, de la investigații uzuale, precum cele cerebrale sau de coloană, până la evaluări complexe în oncologie sau patologia abdominală și pelvină.

Pentru a răspunde unui număr mare de solicitări, protocoalele de scanare sunt optimizate astfel încât investigațiile să dureze mai puțin, fără a compromite calitatea imaginilor.
Rezultatul este un flux mai eficient și un confort crescut pentru pacient.

Accesul la RMN 24/7 înseamnă disponibilitate și șansa unui diagnostic mai rapid și mai precis atunci când contează cel mai mult. Pentru pacienții din Timișoara, acest tip de serviciu poate schimba semnificativ modul în care sunt gestionate atât urgențele, cât și investigațiile complexe.

În cadrul Centrului de imagistică al Spitalului Regina Maria din Timișoara, pacienții au acces la o echipă medicală cu experiență, susținută de aparatură de ultimă generație, care permite realizarea unor investigații precise și rapide. Aici pot fi efectuate o gamă completă de examinări, de la radiografii și RMN (rezonanță magnetică), până la CT (computer tomograf), mamografie și histerosalpingografie, toate integrate într-un parcurs medical eficient, adaptat nevoilor fiecărui pacient. La nivelul întregii rețele, Regina Maria dispune de 30 de centre de imagistică, oferind acces extins la servicii moderne de diagnostic, la nivel național.

