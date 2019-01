De ce este nevoie ca să faci bani în România? Experiențele unor oameni de afaceri

2019 este un an al provocărilor pentru mediul de afaceri din România. Instabilitatea legislativă, introducerea de noi taxe vor afecta întreaga societate şi pun sub semnul întrebării dezvoltarea ţării. Cum va arăta viitorul României? Câteva sfaturi pentru cei care vor să intre pe drumul afacerilor vin din partea unor antreprenori care au cunoscut deja succesul, dar au trecut, la rândul lor, și prin momente dificile.

Sunt mai multe companii românești de succes care se închid decât companii care se deschid în piață și e greu pentru cele care sunt în piață să să reziste.

Perseverență și risc

Andrei Cionca, antreprenor Casa de Insolvenţă Transilvania (CITR): Deși macro se vede foarte bine, la nivel micro sunt doar 4% companii care au la activ peste un milion de euro, deci pe care putem să le numim companii de impact în economie, iar din aceste 4%, adică aproximativ 23 mii de companii, 50% au dificultăți de finanțare.

- Există chei ale succesului?

- După 20 de ani de experiență în dificultate cred că principala trăsătură este una psihologică: nu trebuie niciodată să nu te dai bătut!

Smaranda Ioana Vlad - studentă: Trebuie să riști mult, altfel nici nu se poate. E un cuvânt care trebuie să rămână lipit de cuvântul antreprenor, cuvântul risc.

Răbdare

Florin Cobuz, antreprenor NOD Makerspace: Să îţi construieşti o echipă profesionistă. Nu contează banii. Dacă ai baza şi echipa, poţi să faci orice proiect.

Tamina Lolev, antreprenor: Trebuie să ştii să mobilizezi oameni. Să ştii să vinzi, pentru că trebuie să îţi vinzi proiectul foarte mult.

Florin Cobuz: Nu trebuie să fii focusat pe a face bani foarte repede. Trebuie să îi dai timp să crească şi să ai răbdare.

- Ai vreun sfat pentru tinerii care vor să devină antreprenori ?

Tamina Lolev, antreprenor: Este grozav pentru libertatea pe care ţi-o dă. Și sfatul meu este să se înarmeze cu răbdare.

- Care sunt cele mai mari provocări?

Doina Cepalis, antreprenor Te-Rox Pașcani: Ai ajuns sus, dar este foarte greu să te menţii.

Elena Marineci, antreprenor Starfish events: Am învăţat că eşecul este necesar, nu doar natural. Şi că nu ai cum să ajungi departe dacă te menţi într-un cocon confortabil. Am învăţat că trebuie să te reinventezi continuu.

- E greu să fii antreprenor în România?

Oana Craioveanu, antreprenor: Cu siguranță nu este uşor. Partea asta de lipsă de predictibilitate... Ceea ce este valabil acum, nu mai este valabil peste 6 luni.

Oprește-te din săpat când se adâcește groapa

Adrian Florea, antreprenor Trend Consult: Mă uit la decizii din trecut... absolut inconștient. Decizii curajoase, mergem înainte.

Raluca Truşcă, administrator Evo Horeca: Atunci când simţi că te îngropi, opreşte-te din săpat, pentru că se adânceşte groapa şi este tot mai sus ieşirea.

Alin Truşcă, antreprenor Evo Horeca: Sunt câteva lucruri pe care aş vrea să le audă cei care au în cap ideea de a-şi face ceva pe cont propriu: Apucă-te de ceva ce poţi face singur. Dacă nu ai banii să te apuci de o afacere, nici nu te mai apuca.

Raluca Truşcă: Trebuie să îţi asumi că poţi trăi nişte luni fără a te aştepta ca afacerea să îţi aducă nişte venituri.

Dacă azi ai succes nu înseamnă că vei avea și mâine

- Succesul cum se traduce?

Dragoş Anastasiu, antreprenor Eurolines: Cred că cel mai important este să fii corect, să fii onest. Să nu crezi că succesul este garantat. Să nu crezi că dacă astăzi ai succes, vei avea şi mâine.

- Ca să ajungi un antreprenor de succes, trebuie să mai renunţi la ceva, să faci compromisuri. Aţi făcut?

- A nu încerca să îți impui ideile este deja un compromis. A-i asculta pe ceilalți și a prelua ideile lor este un compromis și fără de care nu ai șanse să reușești. Am crezut că pot să fac totul singur. Și am mers cu valul. A fost o mare greşeală. A mers bine că a fost valul mare.

- Pentru tine care este cheia succesului?

Mihai Dumitrescu, antreprenor Lampix: Să nu îţi pui piedici singur. Să nu crezi că nu se poate, să încerci.

Andrei Cionca, antreprenor Casa de Insolvenţă Transilvania: Peste tot ai nevoie de o înțelegere a fenomenului, foarte mult curaj și de foarte mult optimism și energie pozitivă care să te ajute să treci peste problema respectivă. Ceea ce pe mine m-a surprins într-un mod extrem de pozitiv este umorul cu care cei din tânăra generație vorbesc despre aceste greșeli, despre modul în care într-o zi s-au trezit în mijlocul unei situații și s-au gândit: „Mâine închidem”. Cheia succesului nu depinde de câte greșeli întâmpină, ci de modul în care el reușește să treacă peste toate și să nu se dea bătut niciodată.

Mihail Florescu - antreprenor Leonard Caffe: Perseverenţa. Munca, onestitatea. Valorile vieţii. Nu vorbim de bani aici, vorbim de moralitate a ceea ce faci. Eu cred că ştiu destul de bine să vând, dar dacă aş vinde mâine cartofi, cred că aş fi un dezastru. Fiecare trebuie să facă ce simte, produsul, şi atunci reuşita este 100%

Radu Constantinescu, Ioan Iacob - antreprenori Qualitance: Îţi trebuie un pic de curaj iniţial şi să accepţi că lucrurile nu vor fi confortabile.

Eu nu cred în eticheta asta de antreprenor. Eu nu mă simt antreprenor, ca să fiu sincer. Mă simt un om care face ceva în care crede, pot face asta şi în propria mea companie, şi angajat.

Cum arată viitorul României?

- Cum vezi viitorul României? Cum arată următorii ani pentru România?

Marius Ghenea - antreprenor: Sunt tot felul de provocări pe care le vedem în condiţiile unor probleme de stagnare la nivel guvernamental şi de decizie politică. În ultima vreme, schimbările prea dese de guvern, de legislaţie, au creat numeroase provocări pentru antreprenoriatul românesc. Dar în linii mari, la 100 de ani de la Marea Unire, viitorul României sună destul de bine în opinia mea. De ce? Pentru că există atâtea resurse de creştere în România, pe lângă resursele naturale pe care România le are, faţă de multe alte ţări din Europa. Avem totuşi multe resurse de inteligenţă şi aici mă refer la zona de IT care se poate dezvolta semnificativ în continuare la PIB-ul naţional prin export de inteligenţă, export de valoare şi de tehnologie.

- Cum arată pentru tine România?

Petru Muhammet Gurkan, antreprenor Atasagon: România are valoare aici, dar noi folosim numai atât (gest care sugerează puțin).

- Tinerii pot reuşi în afaceri în România?

Alina Spinean, antreprenor Atasagon: Nu este uşor, dar nici imposibil şi aş încuraja toţi tinerii să încerce să îşi pună în aplicare o idee, o pasiune. Tot ce este făcut cu pasiune, cu siguranţă va avea un rezultat bun.

Mircea Oltean - antreprenor IRUM: Potențialul este extraordinar în România. Vorbim de bogății, de turism. Orice se poate face. Dacă cei care conduc destinele vor reuși să pună anumite lucruri cap la cap, sigur că lucrurile vor reuși să ajungem bine. Dacă nu, vom continua drumul ăsta, în care România se înglodează în datorii. Lucruri pe care, peste ani de zile, cineva va trebui să le plătească.

Augustin şi Claudia Russu - antreprenori „Patru mâini”: „Am trecut prin foarte multe încercări. Tocmai de aceea am decis să nu mai facem investiții și să așteptăm ce se întâmplă. Lipsa de predictibilitate pentru un antreprenor este o problemă foarte importantă. Sunt foarte multe schimbări. Nu spun că este bine sau rău, constat doar că o dată este așa, o dată așa. Și atunci se creează o nesiguranță.

Noi ca țară nu reușim ca să producem și ne tot împrumutăm. La un moment dat, tot acolo ajungem, unde am ajuns și eu. Deci dacă nu ne trezim cu toții și să încercăm să schimbăm direcția...e... matematică. După părerea mea, dacă anul ăsta (2018) sau anul viitor (2019) nu se întâmplă ceva cu direcția noastră, vom trece printr-o nouă criză.

Eu cred că copiii trebuie susținuți și lor să li se ofere cele mai bune condiții, pentru că ei sunt viitorul nostru. Și cred cu tărie că orice om ajutat va ajuta la rândul lui și asta va duce la o bunăstare generală.

Soții Augustin și Claudia Russu au reinventat fosta firmă Baumix și s-au apucat de antreprenoriat social

Nicolae Bâzgan - director general și acționar Hora Reghin: Românul nu e prost, românul e comod. Trebuie să îl împinga cineva de la spate să facă ceva. Și dacă e împins de la spate și supus unui control, face. Are imaginație.

- Şi unde ne vedeţi peste 10 ani, 50 de ani, 100 de ani. Unde o să fie România?

- Cu asemenea conducători nu avem nicio șansă de supraviețuire. Dacă nu vom ajunge să promovăm competenţa, nu vom face nimic. Școala a devenit distracție sau pierdere de vreme. Trebuie schimbate lucrurile.

Dan Isai - antreprenor Salad Box: România este o ţară frumoasă, la care eu ţin foarte mult. Prefer să rămân aici, să îmi cresc familia aici. Cred în țara asta. Cred în oamenii care sunt în ţară. Cred în oamenii care au plecat din ţară şi s-ar putea întoarce aici. Pe de altă parte, cred că este multă mizerie pe partea de guvernare şi multe interese. Sunt şi în alte părţi, dar aici trag ţara în jos şi nu o lasă să se dezvolte.

Visul românilor întorși acasă

Monica Cadogan, antreprenor Vivre: Sunt niște șerifi care încearcă să forțeze legea. Dar încă sunt multe oportunități. Eu cred mult în România viitorului. România viitorului va fi plină de români care vin să construiască acasă. Însăși cuvântul acasă înseamnă mult pentru noi. Ca României să îi meargă bine este important ca români cu talent şi cu vocaţie istorică să îşi asume, să aibă curaj să iasă în faţă. Atunci o să-i meargă bine. Este nevoie de românii ăştia care construiesc ACASA de care au nevoie.

Dragoş Petrescu - antreprenor City Grill: Cred că există șansa să aducem o parte din acești 4 milioane de oameni înapoi. Noi aducem oameni, am prieteni care aduc oameni înapoi și mi se rupe sufletul. Am călătorit în Sicilia și am venit cu un avion Blue Air plin de muncitori români și am petrecut la coadă la check-in și la vamă, la toată coada am încercat să îi conving că se poate și în România.

Trebuie să vii cu salarii mai mari, dar mai important decât salariile este cum te comporți tu cu el și să fii alături de el în toate etapele vieții. Când are nevoie de casă îl ajuți să își cumpere casă, să își facă credit sau să îi închiriezi tu o casă sau să i-o dai pur și simplu, pentru că ai nevoie de el și că merită să faci acest efort pentru el.

Cristian Dumitrescu - antreprenor Grădina Vlahiia: Eu cred ca România va avea un viitor foarte bun. Nu știu cum, nu știu când, nu știu cât va mai dura, dar sunt convins că România o să cadă în picioare din nou. Sunt 100%.

- Ce arată bine în România?

- În primul rând în România arată bine satul, poporul român arată bine. Valorile arată bine. Şi pe care nu le mai găseşti în Europa. Am trăit în Italia, am o casă în Toscana şi mergem foarte des. Nu mai vezi valorile şi tradiţiile pe care le avem aici. Nicăieri nu le-am mai văzut în Europa.

Pe termen lung va fi bine. Valorile ne vor aduce şi ne vor pune pe şină până la urmă.

Cred în România foarte mult.

Ada Solomon - cineast: Performanţa pe care o face cinema-ul românesc este senzaţională. Suntem foarte buni, suntem foarte buni şi nimeni nu ne crede de fapt. Acasă a ajuns o banalitate.

Florin Madar - antreprenor Temad: În România există foarte mult potenţial. În România ai ce face. Şi să nu spună nimeni că se duce în străinătate şi o ia de la zero. Nu o ia de la zero, o ia de la minus din, punctul meu de vedere. România este ţara noastră şi noi, românii, trebuie să facem ceva să ne fie bine la toţi.

Dragoş Anastasiu - antreprenor Eurolines: România progresează. Dacă nu ne dăm seama că România progresează, suntem fie orbi, fie răi cu noi înşine, fie cârcotaşi. România progresează. România ar putea progresa mult mai mult decât o face astăzi, asta e frustrare, de aici vine frustrarea. Deci lucruri se întâmplă şi eu cred că noi, antreprenorii, influenţăm destul de important deciziile guvernanţilor. Şi asta trebuie să înţelegem cu toţii. Fără încredere nu se poate. Nu se poate într-o companie, nu se poate într-o industrie, nu se poate într-o ţară. Trebuie să avem încredere unii în alţii şi predictibilitatea este principalul ingredient al încrederii.

