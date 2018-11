Povestea unui Bill Gates autohton: afacere pornită dintr-un garaj, ajunsă pe culmile succesului

A început în 1994 într-un garaj, precum Bill Gates, cu doi angajaţi. Iar cea mai mare realizare de până atunci era o maşină Oltcit, cumpărată cu banii de la nuntă. Acum afacerile se duc către 37 de milioane de euro. Un model autohton de business și un secret: fără credite și fără influențe din partea politicului.

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: Ca orice braşovean născut şi crescut aici, aţi dezvoltat o pasiune pentru munte şi mergeţi pe munte. Mergeţi pe munte mult şi pe masive înalte. Unde aţi ajuns?

Florin Madar, antreprenor: Am ajuns în Himalaya pe vârful Mera Peak la aproape 6500 de metri. Altitudinea ne-a solicitat mult pe toţi. Unii din grup nu au ajuns pe vârful pe care ne-am propus.

- Cea mai interesantă amintire din expediţiile pe munte?

- Am dormit la peste 6.000 de metri altitudine, în care corpul luptă din greu ca să respire.

- Puteţi compara această experienţă cu cea de antreprenor, de om de afaceri?

- Cum rămâi fără aer pe munte, rămâi fără aer de multe ori şi ca antreprenor.

- Vă ştiţi de o viaţă. Vă cunoaşteţi din şcoala generală. Aţi fost colegi de clasă şi apoi aţi rămas prieteni.

Costel Drăgan, director executiv: Am studiat încă de la 7 ani împreună.

- Cum era elevul Florin Madar, colegul Florin Madar?

- Pasionat de drumeţii. Avea un colectiv cu care făcea foarte multe excursii, săptămâni întregi, în munţii Făgăraş, în Piatra Craiului.

- Până să ajungeţi pe Himalaya aţi mai avut nişte încercări, aţi mai fost pe câteva vârfuri în lume. Unde?

Florin Madar - antreprenor: Am început cu România. De când eram tânăr, copil, am mers pe toţi munţii din ţară. Apoi am fost în ţările socialiste, în Tatra. Am început să mergem în Alpi. Am fost în Georgia, în Caucaz. Am ajuns şi în Kilimanjaro.

Florin Madar, cu familia pe Kilimanjaro Foto: captură TV

Pe „acoperişul” Africii, Florin Madar a fost în expediţie alături de soţia şi fiica sa. Iar aşa cum a făcut cu pasiunea pentru ascensiuni montane, la fel a făcut şi în afaceri. S-a antrenat permanent, a studiat traseul pe care urma să îl parcurgă şi şi-a luat alături oamenii potriviţi cu care să ajungă la obiective. A avut comerţul în sânge, iar studiul la ASE-ul bucureștean i-a oferit baza teoretică și metoda.

Florin Madar - antreprenor: Copil fiind, sigur, am schimbat cartonaşe cu monede sau pachete de gumă de mestecat cu timbre.

- Ce aţi făcut imediat după ce aţi terminat facultatea, unde v-aţi angajat?

- Am ajuns la Sf. Gheorghe la o întreprindere de comerţ cu ridicata şi aşa am început. S-a întâmplat să se termine stagiatura mea în vara lui 89 şi atunci am venit spre casă, aşa a fost înţelegerea şi cu soţia, care era din Bucureşti, dar am stabilit să venim la Braşov.

- Iar aici la Braşov v-aţi gândit să intraţi pe partea de turism şi v-aţi angajat la ONT.

- Avea foarte mare legătură cu comerţul, pentru că întreprinderea cea mare de turism făcea şi comerţ. De exemplu, eu am fost responsabil la un moment dat de aprovizionarea shop-urilor din Poiană. Tot comerţ.

- După Revoluţie s-a eliberat piaţa şi v-aţi gândit să deveniţi om de afaceri, patron.

- Ne-am întâlnit trei foşti colegi de liceu şi am zis hai să facem o firmă. Cel care a iniţiat nu avea un loc de muncă la vremea aia şi a zis eu pot să mă ocup de firma asta, tu eşti economist şi te ocupi de partea de cifre şi mai aveam un coleg care avea relaţiile.

- Iar ideile mergeau către ce, să facem o firmă care să facă ce?

- Tot comerţ. Şi am început cu piese de schimb de la fabricile din Braşov şi le duceam în ţară.

Florin Madar avea pe atunci 27 de ani, doi copii şi nici un ban economisit.

Începuturile

Florin Madar - antreprenor: Temad a început în 1994 într-un garaj cu doi angajaţi. Iar cea mai mare realizare de până atunci era o maşină Oltcit, cumpărată cu banii de la nuntă.

Cu un Olcit și un garaj, așa a început povestea Temad Foto: arhiva personală Florin Madar

Claudia Cursaru - şef departament logistică: Eram două firme şi împărţeam un covor şi o încăpere de 20 de mp. Depozitul îl aveam într-un beci.

Tiberiu Ditrich - director de zonă: Eu lucram la stat, mi se părea ciudat cum să vin să lucrez la un patron atât de tânăr? Şi am întrebat-o pe bunica - cu care locuiam încă, eram necăsătorit. Şi bunica nu a fost nicicum de acord. Cum să te duci la patron, la particular? Nu vezi ce se întâmplă? La vremea aia, particularul nu era bine văzut. Am zis da, pentru postul de gestionar. Aşa am ajuns primul gestionar al Temad-ului.

- La fel ca în filmele americane şi ca în firmele de mare succes, şi dumneavoastră aţi început într-un garaj de 20 metri pătraţi şi acum suntem într-un spaţiu de 10. 000 de metri pătraţi.

Depozitul Temad din Brașov se întinde pe 10.000 de metri pătrați Foto: captură TV

Florin Madar - antreprenor: Da, cam 10.000 de metri pătraţi şi într-adevăr, nu doar Bill Gates a pornit dintr-un garaj, şi noi am pornit dintr-un garaj.

Gabriela Proca - director economic: Eu aş asemăna Temad-ul cu un pom. Ca un pom care creşte şi oferă roade.

Florin Madar - antreprenor: Am evoluat la începutul anilor 90 şi am început să facem importuri.

- Aţi început cu piese de schimb şi aţi continuat cu?

- Am continuat cu de toate. Era vremea romantică a comerţului, în care mergea orice pe piaţă. Am încercat de la alimente la buldo-excavatoare.

Claudia Cursaru - şef departament logistică: Atunci aveam un singur TIR importat pe lună, din Olanda, iar acum avem 7 TIR-uri pe zi. 140 de TIR-uri pe lună intră şi tot atâtea şi ies. Numai din depozitul central Braşov.

Munceau și copiii

Tiberiu Ditrich - director de zonă: Descărcam printr-un gemuleţ fiecare cutiuţă. Toată lumea, de la contabil la femeia de serviciu, descărca TIR-ul. Inclusiv Octav, fiul lui Madar, micuţ fiind.

Octavian Madar - fiul antreprenorului: Aveam vreo 10 ani. Îmi dădeau băieţii cutiile, le duceam în depozit.

- V-aţi implicat familia în afacere în decursul anilor?

Florin Madar - antreprenor: Soţia mea a fost profesoară şi a fost punctul de echilibru. Având în vedere că la un moment dat aveam biroul în casă, copiii vedeau că se desfăşoară o activitate în casă. Aveam birourile la parter şi noi stăteam la etaj.

- Şi încercau să vă copieze?

- Fiica mea când era mai mică era pe la depozit şi ştampila facturi.

Octavian Madar - fiul antreprenorului: Ne-a învăţat să muncim pentru bani. Am muncit pentru orice. Vrei bani pentru asta, te duci şi mături curtea, lipeşti abţibilduri, ştampilezi facturiere.

Familia Madar în tinerețe Foto: arhivă personală

Ce produse vinde Temad

- Dacă ne uităm în depozitul dumneavoastră câte produse găsim?

Florin Madar - antreprenor: 40 de tipuri de produse dintre care 10 sunt ale noastre, brand propriu. Restul sunt branduri pe care le prezentăm în exclusivitate în România. Ca număr de articole, avem în jur de 5-6 mii.

Portofoliul de produse cuprinde acum de la adezivi şi spume poliuretanice, la vopsele, echipamente de protecţie, accesorii pentru zugrăvit, pentru baie şi bucătărie, dar şi produse de curăţat.

- Cum aţi crescut? Aţi mers din uşă în uşă să le spuneţi luaţi-ne şi nouă produsele astea?

Tiberiu Ditrich, director de zonă Temad, și Claudia Cursaru, șef departament logistică Foto: captură TV

Tiberiu Ditrich - director de zonă: Primii clienţi...mergeam cu spumă poliuretanică pe care scria volum 25-45 de litri, în condiţiile în care un tub are 750 de ml... să explici omului că din 750 ml se dezvoltă un produs pe 45 de litri, crede-mă că era foarte complicat. Oamenii te dădeau afară că ziceau că vorbeşti SF-uri cu ei.

Claudia Cursaru - şef departament logistică: Era o piaţă nouă. Noi asta am încercat, să deschidem o piaţă nouă. Asta am încercat şi în Moldova.

Tiberiu Ditrich - director de zonă: Acolo a fost un pic mai greu.

Florin Madar - antreprenor: Am încercat să ne extindem în afara ţării, în Bulgaria. Chiar şi în Anglia am avut o încercare.

Criza ca test și oportunitate. Secretul supraviețuirii: fără credite

- Aţi făcut credite pentru a vă dezvolta? V-aţi împrumutat de la prieteni?

- Nici chiar la început nu am apelat la credite. Nu am avut şi cred că a fost un fler, noi nu am avut credite şi ne-a şi ajutat să supravieţuim în perioadele dificile.

Iar criza economică a fost un astfel de test.

Costel Drăgan, director executiv la Temad, a fost coleg cu patronul Temad, Florin Madar, încă de la 7 ani Foto: captură TV

Costel Drăgan - director executiv: Am luat măsuri să nu avem investiţii foarte riscante, să încercăm să ne mărim gama de produse.

Florin Madar - antreprenor: Toată lumea reducea personal, reducea cifra de afaceri. Noi am mers contra curentului. Am spus domnule, noi nu dăm afară, noi trebuie să ne dezvoltăm. Și noi, în plină criză, deşi piaţa a scăzut cu peste 40% în 2009, 2010, noi nu am scăzut. Chiar în 2009 am fost cu aceeaşi cifră de afaceri ca în 2008, ceea ce a fost o realizare.

- După ce a trecut valul crizei v-aţi dezvoltat foarte mult.

Costel Drăgan - director executiv: O criză este o oportunitate, iar cei care iau lucrurile în serios, care se organizează bine şi anticipează piaţa, au o mare şansă să treacă peste criză şi să se dezvolte. După anul 2009 am fost mereu în creştere.

- V-aţi dezvoltat şi pe alte nişe, nu aţi rămas doar pe distribuţie de materiale pentru construcţii. V-aţi extins şi pe alte nişe. Care a fost gândirea?

Florin Madar - antreprenor: Ca la alpinism, nu stai numai într-un singur cui, deşi uneori stai într-un singur cui, noi am încercat să ne diversificăm.

De la materiale de construcții, la parcul fotovoltaic și producție de fibră de sticlă

Gabriela Proca - director economic: Primul a fost parcul fotovoltaic, un domeniu cu totul nou. Mai apoi fabrica a venit ca o completare a nevoii acestui produs.

În 2013, omul de afaceri a investit 3,7 mili­oane de euro într-o centrală fotovoltaică la Râşnov, ce are o producție anuală de 3.200 MW pe oră şi care poate să asigure energia necesară pentru 1.500 de locuinţe.

Temad a devenit în acelaşi an şi producător de fibră de sticlă.

- Fabrica de fibră de sticlă, de unde a venit ideea de a intra pe nişa asta?

Florin Madar - antreprenor: La un moment dat, o importam din China, din Malaezia, au apărut nişte taxe antidumping şi atunci am zis haide să încercăm să facem noi.

- Am putea spune că este o afacere de familie din mai multe perspective, una dintre ele este şi faptul că dvs v-aţi implicat în fabrica de fibră de sticlă încă de la început.

Ionuţ Madar - director executiv fabrica de fibră de sticlă: Acum cinci ani m-am întors din Africa de Sud în mod special pentru fibra de sticlă. Mi-am desăvârşit experienţa în Germania şi în Africa de Sud.

- Peste tot pe partea de producţie?

- Da.

Familia Madar a investit peste un milion de euro în echipamentele necesare noii fabrici.

Familia Madar a investit un milion de euro în fabrica de fibre de sticlă Foto: captura TV

- Ce înseamnă afacerea cu fibră de sticlă acum?

Ionuţ Madar - director executiv fabrica de fibră de sticlă: Cererea există. Nu facem faţă cerinţelor care sunt pe piaţă.

Unitatea are o capacitate de producţie anuală de peste 9 milioane de metri pătraţi ce pot asigura necesarul pentru reabilitarea termică a peste 4.500 de blocuri cu 10 etaje.

Să te dezvolți în mai multe direcții; la nevoie, firmele se pot ajuta între ele

Costel Drăgan - director executiv: Întotdeauna este bine să te dezvolţi în cât mai multe direcţii, astfel încât, la nevoie, firmele să se poată ajuta între ele.

Cu un buget de 250 de mii de euro, compania a deschis şi o linie de producţie a profilelor din aluminiu pentru placări şi pardoseli.

Gabriela Proca - director economic: Am suferit de sindromul adolescentului. Nu ne-au mai încăput depozitele, birourile. Am crescut ca Făt-Frumos din Lacrimă.

- Aţi crescut de la nimic, la începutul anilor 90, în 99 trecuserăţi de 1 milion de euro cifră de afaceri, acum aţi ajuns la...?

Florin Madar - antreprenor: O să ajungem la 37 de milioane de euro.

- Iar această cifră vă poziţionează în topul Forbes în prima jumătate, în primii 200.

- Mă simt la fel ca şi cum ar fi un român absolut normal şi sunt un român absolut normal.

Profilul antreprenorului optimist

- Cheia succesului pentru această afacere, cheia succesului pentru el, care a fost?

Costel Drăgan - director executiv: A muncit foarte mult, seriozitatea, încrederea pe care a avut-o pentru oameni.

Octavian Madar - fiul antreprenorului: Chiar dacă pare dur, este un om bun. Și perseverenţa asta în afaceri. Și că nu s-a lăsat influenţat de politic şi de factori externi.

- Aţi avut momente de teamă, de frică? Gândul că nu o să mai meargă ceva sau nu o să mai meargă deloc?

Florin Madar, antreprenor, patronul companiei Temad Foto: captură TV

Florin Madar - antreprenor: Nopţi nedormite am avut destule. Dar nu am avut niciodată teama că nu o să meargă. Tot timpul am fost încrezător că va merge pe toate planurile. Şi în business, şi în familie. Nu se poate să nu meargă. Întotdeauna am încredere că se va găsi o soluţie pentru situaţiile dificile.

- Tatăl vostru a mizat pe altceva, nu v-a luat în companie să fiţi angajaţi în companie, ci v-a trimis în afara ţării şi pe tine, şi pe sora ta, încă de mici, să vă pregătiţi teoretic pentru ce urma să fie.

Octavian Madar - fiul antreprenorului: A fost o decizie bună. A gândit-o astfel încât să ne lărgim orizontul. Plecând de acasă la 18 ani, pe cont propriu, a fost o experienţă foarte foarte bună. Eu am ales să mă întorc în ţară, sora mea a rămas în Anglia.

O moștenire de familie

Florin Madar - antreprenor: După ce au terminat şcoala - şi au făcut şcoli serioase amândoi - şi acum lucrează în alte firme. Pe orice poziţie ai porni în afacerea de familie, sigur că eşti fiul patronului şi atunci cred că mediul este artificial. Şi atunci într-un mediu complet neutru îţi poţi câştiga o experienţă.

- Și te-ai angajat la o multinaţională...

Octavian Madar (stânga), fiul antreprenorului Florin Madar, se pregătește ca într-o zi să preia compania tatălui, Temad Foto: captură TV

Octavian Madar - fiul antreprenorului: Acolo învăţ chiar treaba asta de multinaţională, procese, organizare.

- Ţi-ai dorit să fii om de afaceri de mic?

- Sigur că da, a fost implementată chestia asta de mic. Nu m-am gândit să fac altceva în afară de afaceri, să pot să coordonez oameni, să ajut oameni. Să pot să construiesc ceva. L-am avut pe tata ca model şi asta am vrut să facem.

- Îţi doreşti ca la un moment dat să preiei tot ce a construit tatăl tău?

- Ăsta este scopul meu, să preiau şi să pot să duc şi mai departe şi să dezvolt mai mult decât a făcut tata.

- Cum vedeţi viitorul Românie, cum arată?

Florin Madar - antreprenor: În România există foarte mult potenţial. În România ai ce face. Şi să nu spună nimeni că se duce în străinătate şi o ia de la zero. Nu o ia de la zero, o ia de la minus, din punctul meu de vedere. România este ţara noastră şi noi românii trebuie să facem ceva să ne fie bine la toţi.

