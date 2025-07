Vicepremierul Dragoş Anastasiu a lansat un mesaj către antreprenori şi îi roagă să spună în ce condiţii s-a făcut business în România şi cât de bun este statul român ca partener. Anastasiu a adăugat că statul român şi-a ameliorat comportamentul în ultimii ani, dar acesta a fost inacceptabil o lungă perioadă.

„Am înţeles că sunt multe greşeli în HoReCa. Am înţeles că sunt multe locuri care nu corespund standardelor. Dar una este să-ţi faci datoria, ca stat, şi să reglementezi, să amendezi ceea ce nu e bine, alta este să umileşti antreprenorul public pe TikTok. Am înţeles că sunt lucruri în neregulă, e ok, dar umilirea antreprenorilor, a celor care investesc nişte bani - sigur, cu greşeli - nu cred că este un comportament corect al statului român. Şi apelez acum la statul român să nu mai facă aşa ceva”, a afirmat Dragoş Anastasiu.

El a adăugat că parteneriatul statului român cu antreprenorii nu a fost niciodată corect.

„Atmosfera în care antreprenorii din România au trebuit să-şi facă treaba şi să crească această ţară, pentru că această ţară a crescut în ultimii 30 de ani de la antreprenori, de la companii, de la multinaţionale, de la cei care au făcut economie, ei au făcut ca această ţară să înainteze, da, cu păcatele lor, cu greşelile lor, pe care nu vrem să le negăm acum. Da, am făcut greşeli şi eu, multe, din toate punctele de vedere, dar ţara asta a crescut şi a crescut cu noi. Şi a crescut într-o atmosferă complicată, într-un parteneriat cu statul român, care niciodată n-a fost corect. Niciodată şi nici astăzi nu este corect”, a mai declarat Anastasiu.