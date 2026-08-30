Kim Jong-un zguduie Armata nord-coreeană cu o remaniere amplă: cine sunt noii lideri militari

Liderul nord-coreean Kim Jong-un l-a demis pe ministrul Apărării, No Kwang-chol, într-o remaniere amplă a Statului Major militar anunţată duminică de agenţia oficială de ştiri KCNA, conform AFP.

Această remaniere are loc în contextul în care Phenianul, care deţine arme nucleare, îşi etalează din ce în ce mai mult ambiţiile în ceea ce priveşte capacităţile militare, precum şi pe fondul unor legături mai strânse cu Rusia.

No Kwang-chol a fost, de asemenea, înlăturat din conducerea centrală a Partidului Muncitorilor, aflat la putere, în timpul reuniunii prezidate sâmbătă de Kim Jong-un. El a fost numit prim-director adjunct al departamentului de muniţii, conform presei de stat, citate de Agerpres.

Kim Son Gi, directorul biroului de politică generală al armatei, l-a înlocuit în funcţia de ministru.

Consilierul ministerial Pak Jong-chon a fost numit vicepreşedinte al Comisiei Militare Centrale a Partidului Muncitorilor.

Om Ju-ho, comisar politic al Forţelor Aeriene, şi Yu Kwang-u, directorul Biroului de Securitate al Armatei, au devenit membri ai Comitetului Central Partidului şi ai Biroului Politic al acestuia.

De asemenea, Kim Jong-un a felicitat oamenii de ştiinţă, cercetătorii şi oficialii, la o ceremonie care a avut loc tot sâmbătă, pentru progresele înregistrate în tehnologiile de apărare, acordându-le onoruri naţionale, conform unei relatări separate a KCNA.

Ei au fost recompensaţi pentru contribuţiile lor la „rezolvarea problemelor ştiinţifice şi tehnice critice în dezvoltarea de noi sisteme de arme de luptă”, a adăugat agenţia, fără a oferi detalii suplimentare.

Editor : Ș.R.