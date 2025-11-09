Accident spectaculos în Delta Dunării: două bărci s-au ciocnit în zona Mila 23. „Băi, băi, nebunilor,băi” / „Știi cât mi-ai dat dauna”

La un pas de tragedie în Delta Dunării, la Mila 23, unde două bărci s-au ciocnit zileel trecute, după ce una dintre ambarcațiuni mergea cu viteză, iar cel care conducea barca nu a văzut că în față era o altă ambarcațiune. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Potrivit Ziarul de Tulcea, accidentul avut loc în zona canalului Eracle.

Editor : B.E.